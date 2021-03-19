Определились все четвертьфиналисты футбольной Лиги Европы

Участниками ¼ финала турнира стали «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» (оба — Англия), «Вильярреал», «Гранада» (оба — Испания), «Рома» (Италия), «Аякс» (Нидерланды), «Славия» (Прага, Чехия) и «Динамо» (Загреб, Хорватия).

Жеребьевка ¼ финала и ½ финала состоится в пятницу в швейцарском Ньоне. Команды из одной страны могут встретиться друг с другом. Первые четвертьфинальные матчи запланированы на 8 апреля, ответные — 15 апреля.