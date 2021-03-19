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10:38 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Моуринью извинился перед фанатами «Тоттенхэма» за поражение от «Динамо»

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью извинился перед болельщиками лондонского клуба за поражение от загребского «Динамо» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

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Источник: AP 2020

«Тоттенхэм» в четверг в Загребе проиграл «Динамо» со счетом 0:3 (первый матч — 2:0 в пользу «шпор») и завершил выступление в Лиге Европы.

«Я считаю, что настрой “Динамо” был скромным. Но это желание, мотивация, эта гордость — доказать, что у них есть талант, доказать мировому футбольному рынку, что у них есть качество, поэтому они играли с большим желанием. Они оставили пот, энергию, кровь. В конце концов остались слезы счастья. Очень скромно и целеустремленно. Я должен их хвалить. С другой стороны моя команда. Повторяю, моя команда не выглядела так, будто играет важный матч. Если для кого-то из них это не важно, то для меня это важно», — цитирует Моуринью Daily Mail.

«Я могу только извиниться перед болельщиками “Тоттенхэма”. Я надеюсь, что они чувствуют то же самое, что и я. Живи или умри, и в этот моменте мы умираем. В некоторых других матчах у меня такое же чувство. До последнего дня сезона мы должны стараться изо всех сил», — сказал Моуринью.

В ворота лондонского мяч трижды отправил хорватский полузащитник Мислав Оршич.

«Мои игроки смотрели и наблюдали за действиями Оршича во время его карьеры. Мы готовились с клипами и голами, которые забил Оршич. Я видел их все, как и мои игроки, поэтому я не знаю, что сказать — первый гол я видел раньше, второй гол я видел раньше и третий гол я видел. Я дал им всю информацию об Оршиче. Это все, что я могу сказать», — добавил тренер «Тоттенхэма».

Динамо З
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Основное время: 2:0 (0:0)
Тоттенхэм Хотспур
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