Моуринью извинился перед фанатами «Тоттенхэма» за поражение от «Динамо»

«Тоттенхэм» в четверг в Загребе проиграл «Динамо» со счетом 0:3 (первый матч — 2:0 в пользу «шпор») и завершил выступление в Лиге Европы.
«Я считаю, что настрой “Динамо” был скромным. Но это желание, мотивация, эта гордость — доказать, что у них есть талант, доказать мировому футбольному рынку, что у них есть качество, поэтому они играли с большим желанием. Они оставили пот, энергию, кровь. В конце концов остались слезы счастья. Очень скромно и целеустремленно. Я должен их хвалить. С другой стороны моя команда. Повторяю, моя команда не выглядела так, будто играет важный матч. Если для кого-то из них это не важно, то для меня это важно», — цитирует Моуринью Daily Mail.
«Я могу только извиниться перед болельщиками “Тоттенхэма”. Я надеюсь, что они чувствуют то же самое, что и я. Живи или умри, и в этот моменте мы умираем. В некоторых других матчах у меня такое же чувство. До последнего дня сезона мы должны стараться изо всех сил», — сказал Моуринью.
В ворота лондонского мяч трижды отправил хорватский полузащитник Мислав Оршич.
«Мои игроки смотрели и наблюдали за действиями Оршича во время его карьеры. Мы готовились с клипами и голами, которые забил Оршич. Я видел их все, как и мои игроки, поэтому я не знаю, что сказать — первый гол я видел раньше, второй гол я видел раньше и третий гол я видел. Я дал им всю информацию об Оршиче. Это все, что я могу сказать», — добавил тренер «Тоттенхэма».