Тренера «Динамо» отправили в тюрьму, но хорваты уничтожили команду Моуринью. Погба вернулся круче Ибрагимовича
Главные события ответных матчей 1/8 финала Лиги Европы.
Главные события ответных матчей 1/8 финала Лиги Европы.
В преддверии матча в Загребе хорватский клуб лишился главного тренера, так как в понедельник суд приговорил Зорана Мамича к тюремному заключению за мошенничество при трансферных сделках. Это окончательное решение, и не согласившийся с ним функционер сразу объявил об уходе со всех постов в «Динамо». Но если
«Динамо» билось до конца и более чем достойно смотрелось на фоне «Тоттенхэма». Оршич же и вовсе затмил лондонских звезд, открыв счет потрясающим по исполнению ударом в дальнюю «девятку». Он же перевел игру в дополнительное время, и уже в овертайме продолжил издеваться над обороной «шпор». Когда футболист сборной Хорватии оформил
Да, Оршич совсем редко появляется в составе национальной команды, но на этого игрока стоит обратить внимание в преддверии отборочного цикла ЧМ-2022. Хотя в России 28-летнего вингера должны были запомнить, ведь он стал автором победных мячей в играх с ЦСКА (3:1) и «Краснодаром» (1:0). Теперь Оршича знают и в Англии, а героем номер два стал голкипер Ливакович, в концовке совершивший два невероятных сэйва.
К Жозе Моуринью все больше вопросов. Еще в конце февраля Особенный говорил о том, что он никогда не вылетал из Лиги Европы и дважды ее выиграл, а теперь второй раз подряд европейская кампания португальского тренера завершается унизительными 0:3. «Динамо» повторило то, что год назад сделал «Лейпциг», хотя сравнивать те игры сложно. Хорваты объективно ниже уровнем, однако совершили чудо после лондонских 0:2.
И все же стоит отдать должное Моуринью, который поздравил соперника, зайдя к хозяевам в раздевалку, и заявил, что лондонцы не уважали свою работу, уступив сопернику в отношении к игре. «Не похоже, что моя команда проводила важную игру. Если для
На этой неделе Ибрагимович уже взорвал информационное пространство новостью о возвращении в сборную Швеции, а в четверг Златан вернулся на поле в игре со своей бывшей командой. Правда, случилось это только на 65-й минуте, а до этого соперники провели безголевой тайм со взаимными шансами на успех.
И если Стефано Пиоли не торопился с заменами, то Уле Гуннар Сульшер сразу после перерыва бросил в бой только залечившего травму Погба, и этот смелый ход оказался ключевым. Не игравшему с 6 февраля французу хватило двух с небольшим минут, чтобы отправить мяч в сетку с острого угла.
Француз завершил игру с лучшими в своей команде показателями по ударам (3) и созданным моментам (2). Ибрагимович же выходил, как потенциальный спаситель, но со своей задачей не справился. «Милан» не поставил неразрешимых задач перед Хендерсоном, у которого уже 11 «сухарей» в 18 матчах нынешнего сезона. На один больше, чем у сыгравшего в 29 встречах Де Хеа.
Интересно, что перед игрой постоянно напоминали, что, не выиграв первый матч
Год назад в 1/16 финала греки уступили «Арсеналу» в Пирее (0:1), но, повторив этот счет в ответном матче, забили решающий мяч на 120-й минуте (2:1). Только тем негативным для «канониров» опытом можно было объяснить осторожные комментарии Микеля Артеты, который уверял, что результат недельной давности ничего не гарантирует. Хотя, не останови Лено выход
Марокканец все же забил и попал в одну компанию с Месси, Роббеном и Левандовски, которые также забивали «Арсеналу» в трех еврокубковых матчах подряд. Однако случилось это уже во втором тайме, когда рассчитывать на глобальный перелом ситуации «Олимпиакосу» было трудно. Лондонцы же, поквитавшись с пирейцами за былые обиды, вышли в четвертьфинал в четырех из пяти последних розыгрышей Лиги Европы.
Приятно удивив в первом раунде
Чемпионы Украины после прошлогоднего полуфинала сходят с дистанции, а «Рома» сыграет в еврокубковом четвертьфинале впервые с сезона-2017/18, когда «волки» в Лиге чемпионов одержали эпическую победу над «Барселоной». Стоит добавить, что римляне выиграли четыре подряд еврокубковых игры впервые с 1998 года.
В игре же с киевским «Динамо» во всей красе проявил себя другой испанский бомбардир — Херард Морено. Его первый мяч стал 70-м в составе «Вильярреала». Еще одиннадцать точных ударов, и он станет лучшим снайпером в истории «подводников», обогнав Джузеппе Росси. Что до представителей Украины, то в этом раунде они проиграли все четыре матча с суммарным счетом 1:9.
Статистика дня:
7-м испанским клубом, который пробился в четвертьфинал Лиги Европы в ее нынешнем формате, стала дебютирующая в еврокубках «Гранада».
21 матч с учетом всех турниров не проигрывал на своем поле «Рейнджерс».
50 матчей в Лиге Европы провел «Янг Бойз», который опередил «Базель» и стал рекордсменом Швейцарии.
121-й день рождения отметил «Аякс», никогда не проигрывавший в еврокубках 18 марта.