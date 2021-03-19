Тренера «Динамо» отправили в тюрьму, но хорваты уничтожили команду Моуринью. Погба вернулся круче Ибрагимовича

Палач ЦСКА и «Краснодара» приговорил «Тоттенхэм»

Футбол Лига Европы 2020/2021 1/8 финала, 18.03.2021, 20:55 Динамо З 3 Тоттенхэм Хотспур 0 ДВ

В преддверии матча в Загребе хорватский клуб лишился главного тренера, так как в понедельник суд приговорил Зорана Мамича к тюремному заключению за мошенничество при трансферных сделках. Это окончательное решение, и не согласившийся с ним функционер сразу объявил об уходе со всех постов в «Динамо». Но если кто-то ждал, что последние события деморализуют команду, то ему пришлось увидеть прямо противоположную картину.

«Динамо» билось до конца и более чем достойно смотрелось на фоне «Тоттенхэма». Оршич же и вовсе затмил лондонских звезд, открыв счет потрясающим по исполнению ударом в дальнюю «девятку». Он же перевел игру в дополнительное время, и уже в овертайме продолжил издеваться над обороной «шпор». Когда футболист сборной Хорватии оформил хет-трик, ему удалось обойти нескольких соперников, словно тренировочные стойки.

Да, Оршич совсем редко появляется в составе национальной команды, но на этого игрока стоит обратить внимание в преддверии отборочного цикла ЧМ-2022. Хотя в России 28-летнего вингера должны были запомнить, ведь он стал автором победных мячей в играх с ЦСКА (3:1) и «Краснодаром» (1:0). Теперь Оршича знают и в Англии, а героем номер два стал голкипер Ливакович, в концовке совершивший два невероятных сэйва.

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К Жозе Моуринью все больше вопросов. Еще в конце февраля Особенный говорил о том, что он никогда не вылетал из Лиги Европы и дважды ее выиграл, а теперь второй раз подряд европейская кампания португальского тренера завершается унизительными 0:3. «Динамо» повторило то, что год назад сделал «Лейпциг», хотя сравнивать те игры сложно. Хорваты объективно ниже уровнем, однако совершили чудо после лондонских 0:2.

И все же стоит отдать должное Моуринью, который поздравил соперника, зайдя к хозяевам в раздевалку, и заявил, что лондонцы не уважали свою работу, уступив сопернику в отношении к игре. «Не похоже, что моя команда проводила важную игру. Если для кого-то это не важно, то это важно для меня. Хочу извиниться перед болельщиками “Тоттенхэма”, и, надеюсь, футболисты чувствуют то же, что и я», — сказал португалец.

Сульшер переписывает статистику

Футбол Лига Европы 2020/2021 1/8 финала, 18.03.2021, 23:00 Милан 0 Манчестер Юнайтед 1

На этой неделе Ибрагимович уже взорвал информационное пространство новостью о возвращении в сборную Швеции, а в четверг Златан вернулся на поле в игре со своей бывшей командой. Правда, случилось это только на 65-й минуте, а до этого соперники провели безголевой тайм со взаимными шансами на успех.

И если Стефано Пиоли не торопился с заменами, то Уле Гуннар Сульшер сразу после перерыва бросил в бой только залечившего травму Погба, и этот смелый ход оказался ключевым. Не игравшему с 6 февраля французу хватило двух с небольшим минут, чтобы отправить мяч в сетку с острого угла.

Француз завершил игру с лучшими в своей команде показателями по ударам (3) и созданным моментам (2). Ибрагимович же выходил, как потенциальный спаситель, но со своей задачей не справился. «Милан» не поставил неразрешимых задач перед Хендерсоном, у которого уже 11 «сухарей» в 18 матчах нынешнего сезона. На один больше, чем у сыгравшего в 29 встречах Де Хеа.

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Интересно, что перед игрой постоянно напоминали, что, не выиграв первый матч плей-офф на «Олд Траффорд», «МЮ» вылетал в шести случая из восьми. Однако как раз под началом Сульшера «красные дьяволы» сумели поправить эту статистику. У них было чудо на «Парк де Пренс» в Лиге чемпионов, и на том фоне успех на «Сан-Сиро» выглядел даже как-то буднично.

Марокканец в компании Месси и Левандовски

Лига Европы 2020/2021 1/8 финала, 18.03.2021, 20:55 Арсенал 0 Олимпиакос П 1

Год назад в 1/16 финала греки уступили «Арсеналу» в Пирее (0:1), но, повторив этот счет в ответном матче, забили решающий мяч на 120-й минуте (2:1). Только тем негативным для «канониров» опытом можно было объяснить осторожные комментарии Микеля Артеты, который уверял, что результат недельной давности ничего не гарантирует. Хотя, не останови Лено выход Эль-Араби один на один, все могло пойти по совсем другому сценарию.

Марокканец все же забил и попал в одну компанию с Месси, Роббеном и Левандовски, которые также забивали «Арсеналу» в трех еврокубковых матчах подряд. Однако случилось это уже во втором тайме, когда рассчитывать на глобальный перелом ситуации «Олимпиакосу» было трудно. Лондонцы же, поквитавшись с пирейцами за былые обиды, вышли в четвертьфинал в четырех из пяти последних розыгрышей Лиги Европы.

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Дальше — без Украины

Лига Европы 2020/2021 1/8 финала, 18.03.2021, 23:00 Вильярреал 2 Динамо К 0

Лига Европы 2020/2021 1/8 финала, 18.03.2021, 20:55 Шахтер Д 1 Рома 2

Приятно удивив в первом раунде плей-офф, в 1/8 финала украинские команды оказались несостоятельны. Конечно, был шанс, что такой опытный еврокубковый боец, как «Шахтер», способен потрепать «Роме» нервы, но ничего из задуманного у «горняков» не вышло. Первый тайм обошелся без забитых мячей, а в начале второго Борха Майораль спокойно добил мяч в ворота. Испанец на этом не остановился и довел свой лицевой счет до семи мячей, что позволило ему обойти Карлоса Винисиуса из «Тоттенхэма» и возглавить рейтинг лучших бомбардиров Лиги Европы.

Чемпионы Украины после прошлогоднего полуфинала сходят с дистанции, а «Рома» сыграет в еврокубковом четвертьфинале впервые с сезона-2017/18, когда «волки» в Лиге чемпионов одержали эпическую победу над «Барселоной». Стоит добавить, что римляне выиграли четыре подряд еврокубковых игры впервые с 1998 года.

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В игре же с киевским «Динамо» во всей красе проявил себя другой испанский бомбардир — Херард Морено. Его первый мяч стал 70-м в составе «Вильярреала». Еще одиннадцать точных ударов, и он станет лучшим снайпером в истории «подводников», обогнав Джузеппе Росси. Что до представителей Украины, то в этом раунде они проиграли все четыре матча с суммарным счетом 1:9.

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Статистика дня:

7-м испанским клубом, который пробился в четвертьфинал Лиги Европы в ее нынешнем формате, стала дебютирующая в еврокубках «Гранада».

21 матч с учетом всех турниров не проигрывал на своем поле «Рейнджерс».

50 матчей в Лиге Европы провел «Янг Бойз», который опередил «Базель» и стал рекордсменом Швейцарии.

121-й день рождения отметил «Аякс», никогда не проигрывавший в еврокубках 18 марта.

Лига Европы 2020/2021 1/8 финала, 18.03.2021, 23:00 Янг Бойз 0 Аякс 2

Лига Европы 2020/2021 1/8 финала, 18.03.2021, 23:00 Рейнджерс 0 Славия Пр 2

Лига Европы 2020/2021 1/8 финала, 18.03.2021, 20:55 Мольде 2 Гранада 1