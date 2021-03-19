Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:00
Сочи
Тамбов
Футбол. Премьер-лига
19:00
Рубин
Химки
Футбол. Зарубежный
22:30
Арминия
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
22:45
Парма
Дженоа
Футбол. Зарубежный
23:00
Сент-Этьен
Монако
Футбол. Зарубежный
23:00
Фулхэм
Лидс
Футбол. Зарубежный
23:00
Бетис
Леванте
Все события
Фоторепортажи
25Помазун не спас, Влашич не забил пенальти. Как «Локо» обыграл ЦСКА и помог «Зениту»
24Первый гол Рондона за ЦСКА, переживания Мариу Фернандеса, солнце и метель в Москве
13:38 (мск), источник: Sports.Ru

«Лишь одна команда старалась выложиться на все сто». После игры Моуринью зашел в раздевалку «Динамо» и поаплодировал сопернику

Respect.

Наверх
Источник: AFP 2020

Перед ответным матчем с «Динамо» Загреб Жозе много говорил о настрое: нельзя расслабляться, 2:0 в первой игре ничего не значит.

Во время загрузки произошла ошибка.

Поэтому после победы хорватов максимально грустный португалец повторил слова и признал справедливость победы «Динамо»:

«Если забыть о последних минутах овертайма, когда мы наконец начали пытаться добиться нужного результата, то на протяжении всей игры лишь одна команда старалась выложиться на все сто. “Динамо” оставило на поле пот, энергию, кровь. В конце были даже слезы радости. Я должен их поздравить.

С другой стороны — моя команда. Я повторяю, моя команда. Она не выглядела так, словно играет в важном матче. Но если для кого-то он и не был важным, то для меня — был. Я с уважением отношусь к своей карьере и своей работе, поэтому каждый матч для меня важен. Для любого фаната “Тоттенхэма” важен каждый матч. Нам нужен другой подход. Сказать, что мне грустно, — это ничего не сказать. Я чувствую нечто намного худшее, чем грусть.

Я только что вышел из раздевалки “Динамо”, где поздравил парней, и мне очень жаль, что не моя команда выиграла матч из-за отношения к делу».

Португалец не лукавил, когда сказал о поздравлении: Моуринью после игры зашел в раздевалку «Динамо», поаплодировал игрокам и сказал «Спасибо».

Во время загрузки произошла ошибка.

Достойный жест.

Динамо З
3:0ДВ
Основное время: 2:0 (0:0)
Тоттенхэм Хотспур
 Год назад она чуть не погибла, а теперь возвращается в спорт
Самая сексуальная спортсменка по версии медиа. 18+
Турнир ждали два года. За чем следить на ЧМ по фигурному катанию
Хорваты уничтожили Моуринью, Погба вернулся. Обзор матчей ЛЕ
Владельца «Спартака» призвали сохранить Тедеско
«Ужас и дно»: что ожидает биатлон России на этапе в Эстерсунде
Два «Манчестера» выйдут в полуфинал Кубка: Топ ставок выходных
От алкоголизма к UFC: «гроза Хабиба» возвращается после нокаута
Василевский повторил личный рекорд. Скоро подвинет легенд НХЛ
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь