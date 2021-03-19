«Лишь одна команда старалась выложиться на все сто». После игры Моуринью зашел в раздевалку «Динамо» и поаплодировал сопернику
Respect.
Respect.
Перед ответным матчем с «Динамо» Загреб Жозе много говорил о настрое: нельзя расслабляться, 2:0 в первой игре ничего не значит.
Поэтому после победы хорватов максимально грустный португалец повторил слова и признал справедливость победы «Динамо»:
«Если забыть о последних минутах овертайма, когда мы наконец начали пытаться добиться нужного результата, то на протяжении всей игры лишь одна команда старалась выложиться на все сто. “Динамо” оставило на поле пот, энергию, кровь. В конце были даже слезы радости. Я должен их поздравить.
С другой стороны — моя команда. Я повторяю, моя команда. Она не выглядела так, словно играет в важном матче. Но если для
Я только что вышел из раздевалки “Динамо”, где поздравил парней, и мне очень жаль, что не моя команда выиграла матч
Португалец не лукавил, когда сказал о поздравлении: Моуринью после игры зашел в раздевалку «Динамо», поаплодировал игрокам и сказал «Спасибо».
Достойный жест.