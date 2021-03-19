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16:14 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Определились все пары ¼ финала Лиги Европы

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. В штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка стадии ¼ финала Лиги Европы.

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Источник: AP 2020

Первые четвертьфинальные матчи пройдут 8 апреля, ответные — 15 числа.

Все пары ¼ финала Лиги Европы:

«Гранада» (Испания) — «Манчестер Юнайтед» (Англия);.

«Арсенал» (Англия) — «Славия» (Чехия);.

«Аякс» (Нидерланды) — «Рома» (Италия);.

«Динамо» (Хорватия) — «Вильярреал» (Испания).

Также в рамках жеребьевки определилось, кто с кем будет играть в полуфинале (29 апреля и 6 мая):

«Гранада» / «МЮ» — «Аякс» / «Рома» ;.

«Динамо» / «Вильярреал» — «Арсенал» / «Славия».

Финал состоится 26 мая в Польше на «Арене Гданьск».

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