Определились все пары ¼ финала Лиги Европы
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. В
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. В
Первые четвертьфинальные матчи пройдут 8 апреля, ответные — 15 числа.
Все пары ¼ финала Лиги Европы:
«Гранада» (Испания) — «Манчестер Юнайтед» (Англия);.
«Арсенал» (Англия) — «Славия» (Чехия);.
«Аякс» (Нидерланды) — «Рома» (Италия);.
«Динамо» (Хорватия) — «Вильярреал» (Испания).
Также в рамках жеребьевки определилось, кто с кем будет играть в полуфинале (29 апреля и 6 мая):
«Гранада» / «МЮ» — «Аякс» / «Рома» ;.
«Динамо» / «Вильярреал» — «Арсенал» / «Славия».
Финал состоится 26 мая в Польше на «Арене Гданьск».