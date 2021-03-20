Шикарный гол Месси в ворота «ПСЖ» признан лучшим по итогам ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов

Им стал нападающий «Барселоны» Лионель Месси по итогам голосования, в котором принимали участие болельщики на официальном сайте УЕФА.

Аргентинец шикарным дальним ударом отправил мяч в ворота «ПСЖ». Встреча завершилась вничью 1:1, однако этот результат не позволил каталонцам выйти в следующий круг, так как первая игра завершилась крупной победой парижан со счетом 4:1.

Помимо капитана «Барселоны» в голосовании также участвовали полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне, форвард «Ливерпуля» Мохаммед Салах и игрок «Аталанты» Луис Муриэль.

Добавим, что 19 марта в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка четвертьфинала и полуфинала Лиги чемпионов сезона-2020/21.