Шикарный гол Месси в ворота «ПСЖ» признан лучшим по итогам ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов
УЕФА назвал победителя за звание лучшего гола ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов.
УЕФА назвал победителя за звание лучшего гола ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов.
Им стал нападающий «Барселоны» Лионель Месси по итогам голосования, в котором принимали участие болельщики на официальном сайте УЕФА.
Аргентинец шикарным дальним ударом отправил мяч в ворота «ПСЖ». Встреча завершилась вничью 1:1, однако этот результат не позволил каталонцам выйти в следующий круг, так как первая игра завершилась крупной победой парижан со счетом 4:1.
Помимо капитана «Барселоны» в голосовании также участвовали полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне, форвард «Ливерпуля» Мохаммед Салах и игрок «Аталанты» Луис Муриэль.
Добавим, что 19 марта в