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10:02 (мск), источник: Sport24

Шикарный гол Месси в ворота «ПСЖ» признан лучшим по итогам ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов

УЕФА назвал победителя за звание лучшего гола ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов.

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Им стал нападающий «Барселоны» Лионель Месси по итогам голосования, в котором принимали участие болельщики на официальном сайте УЕФА.

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Аргентинец шикарным дальним ударом отправил мяч в ворота «ПСЖ». Встреча завершилась вничью 1:1, однако этот результат не позволил каталонцам выйти в следующий круг, так как первая игра завершилась крупной победой парижан со счетом 4:1.

Помимо капитана «Барселоны» в голосовании также участвовали полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне, форвард «Ливерпуля» Мохаммед Салах и игрок «Аталанты» Луис Муриэль.

Добавим, что 19 марта в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка четвертьфинала и полуфинала Лиги чемпионов сезона-2020/21.

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ПСЖ
1:1
Первый тайм: 1:1
Барселона
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