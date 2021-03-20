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16:46 (мск), источник: Sports.Ru

Поль Погба включен в команду недели Лиги Европы

Француз вышел со скамейки в матче с «Миланом» и забил победный гол.

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Источник: Reuters

Поль Погба — единственный игрок «Манчестер Юнайтед», который попал в команду недели Лиги Европы после блестящей игры против «Милана».

Полузащитник сыграл после того, как пропустил наши последние девять игр из-за травмы!

Погба вышел со скамейки запасных и тут же сыграл решающую роль и забил победный гол. В результате в следующем месяце «Красные дьяволы» сразятся с «Гранадой» в четвертьфинале.

Вот лучшие 11:

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