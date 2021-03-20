Поль Погба включен в команду недели Лиги Европы

Поль Погба — единственный игрок «Манчестер Юнайтед», который попал в команду недели Лиги Европы после блестящей игры против «Милана».

Полузащитник сыграл после того, как пропустил наши последние девять игр из-за травмы!

Погба вышел со скамейки запасных и тут же сыграл решающую роль и забил победный гол. В результате в следующем месяце «Красные дьяволы» сразятся с «Гранадой» в четвертьфинале.