Поль Погба включен в команду недели Лиги Европы
Француз вышел со скамейки в матче с «Миланом» и забил победный гол.
Француз вышел со скамейки в матче с «Миланом» и забил победный гол.
Поль Погба — единственный игрок «Манчестер Юнайтед», который попал в команду недели Лиги Европы после блестящей игры против «Милана».
Полузащитник сыграл после того, как пропустил наши последние девять игр
Погба вышел со скамейки запасных и тут же сыграл решающую роль и забил победный гол. В результате в следующем месяце «Красные дьяволы» сразятся с «Гранадой» в четвертьфинале.
Вот лучшие 11: