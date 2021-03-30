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15:34 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Матч ¼ финала женской Лиги чемпионов перенесен из-за случаев COVID-19

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Ответный четвертьфинальный матч женской футбольной Лиги чемпионов между французскими «Лионом» и «Пари Сен-Жермен» перенесен из-за нескольких случаев заражения коронавирусом в «Лионе», сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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Как отмечается в сообщении, вся делегация «Лиона» отправлена на карантин, матч не состоится в запланированные сроки. Новая дата проведения игры пока не объявлена.

Во время загрузки произошла ошибка.

Встреча должна была пройти на поле «Лиона» в среду. В первой игре, состоявшейся в Париже 24 марта, лионская команда добилась победы со счетом 1:0.

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