Матч ¼ финала женской Лиги чемпионов перенесен из-за случаев COVID-19
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Ответный четвертьфинальный матч женской футбольной Лиги чемпионов между французскими «Лионом» и «Пари Сен-Жермен» перенесен
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Ответный четвертьфинальный матч женской футбольной Лиги чемпионов между французскими «Лионом» и «Пари Сен-Жермен» перенесен
Как отмечается в сообщении, вся делегация «Лиона» отправлена на карантин, матч не состоится в запланированные сроки. Новая дата проведения игры пока не объявлена.
Встреча должна была пройти на поле «Лиона» в среду. В первой игре, состоявшейся в Париже 24 марта, лионская команда добилась победы со счетом 1:0.