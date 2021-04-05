Азар не вошел в заявку «Реала» на матч Лиги чемпионов против «Ливерпуля»

В пятницу сообщалось, что Азар и Тони Кроос восстановились от травм и вернулись к тренировкам в общей группе. В понедельник «Реал» включил Крооса в заявку на игру с «Ливерпулем», а Азара — нет.

«Мы много об этом говорили. Главное, что Азар выздоровел… Если с игроком все в порядке, я хочу, чтобы он был в команде. Теперь мы понемногу будем двигаться и посмотрим, что из этого получится», — цитирует главного тренера «Реала» Зинедина Зидана Mundo Deportivo.