«Реал» лишился еще одного основного защитника в преддверии четвертьфинала Лиги чемпионов

Во вторник вечером мадридский клуб дома сыграет в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов против английского «Ливерпуля».

Футбол Лига чемпионов 2020/2021 1/4 финала, 6.04.2021, 22:00 Реал - Ливерпуль -

Также встречу пропустит другой основной центральный защитник испанского клуба — капитан команды Серхио Рамос.

1 апреля ему диагностировали мышечную травму.

Последний матч «Реала» в Лиге чемпионов без Варана и Рамоса завершился домашним поражением от московского ЦСКА (0:3) 12 декабря 2018 года.

Варану 27 лет, он выступает за «Реал» с 2011 года. Футболист является трехкратным чемпионом Испании, победителем Кубка Испании, трехкратным обладателем Суперкубка Испании, по четыре раза становился победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира, трижды выигрывал Суперкубок УЕФА, в составе сборной Франции стал чемпионом мира 2018 года.