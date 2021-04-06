«Реал» лишился еще одного основного защитника в преддверии четвертьфинала Лиги чемпионов
ТАСС, 6 апреля. Тест на коронавирус защитника «Реала» Рафаэля Варана дал положительный результат. Об этом сообщает
ТАСС, 6 апреля. Тест на коронавирус защитника «Реала» Рафаэля Варана дал положительный результат. Об этом сообщает
Во вторник вечером мадридский клуб дома сыграет в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов против английского «Ливерпуля».
Также встречу пропустит другой основной центральный защитник испанского клуба — капитан команды Серхио Рамос.
1 апреля ему диагностировали мышечную травму.
Последний матч «Реала» в Лиге чемпионов без Варана и Рамоса завершился домашним поражением от московского ЦСКА (0:3) 12 декабря 2018 года.
Варану 27 лет, он выступает за «Реал» с 2011 года. Футболист является трехкратным чемпионом Испании, победителем Кубка Испании, трехкратным обладателем Суперкубка Испании, по четыре раза становился победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира, трижды выигрывал Суперкубок УЕФА, в составе сборной Франции стал чемпионом мира 2018 года.
В нынешнем сезоне защитник принял участие в 36 матчах за «Реал» во всех турнирах и забил два гола.