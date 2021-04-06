УЕФА временно дисквалифицировал обвиненного в расизме защитника «Славии» Куделу

Кудела обвиняется в оскорблении на расовой почве. Эпизод произошел в концовке ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против шотландского «Рейнджерс» (2:0). По словам главного тренера «Рейнджерс» Стивена Джеррарда, Кудела допустил расистские высказывания в адрес футболиста шотландского клуба Глена Камара.

19 марта «Спарта» выступила с официальным заявлением, в котором было подчеркнуто, что Кудела был избит Камарой после матча в подтрибунном помещении.

Первый матч ¼ финала между «Славией» и «Арсеналом» пройдет 8 апреля в Лондоне. Начало встречи — 22:00 мск. Участие Куделы в матче не планировалось из-за болезни.