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00:16 (мск), источник: БЕЛТА

«Реал» и «Манчестер Сити» победили в первых четвертьфиналах Лиги чемпионов

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты мадридского «Реала» и «Манчестер Сити» добились домашних побед в первых четвертьфинальных поединках Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: AFP 2020

В первом тайме встречи в испанской столице футболисты английского «Ливерпуля» сыграли очень слабо, чем умело воспользовались хозяева поля. На 27-й минуте Тони Кроос отдал великолепный пас на Жуниора Винисиуса, который открыл счет. Через 10 минут грубо ошиблись защитники гостей и Марко Асенсио удвоил преимущество «Реала». После перерыва подопечные Юргена Клоппа заиграли активнее и на 51-й минуте Мохамед Салах отыграл один мяч. Минимальный разрыв продержался недолго — на 65-й минуте Жуниор Винисиус забил свой второй гол, установив окончательный результат — 3:1 в пользу «Реала».

В Манчестере лидер английской премьер-лиги в игре с немецкой «Боруссией» из Дортмунда вышел вперед на 19-й минуте после отличного удара Кевина Де Брейне. На 84-й минуте Марко Ройс сравнял счет, но удержать ничью гостям не удалось — на 90-й минуте Фил Фоден принес победу «Манчестер Сити» — 2:1.

Еще два четвертьфинала чемпионской Лиги состоятся 7 апреля. Действующий победитель главного континентального турнира, лидер чемпионата Германии мюнхенская «Бавария» примет у себя дома одного из главных фаворитов французского первенства «Пари Сен-Жермен». Эта встреча станет повторением прошлого финала ЛЧ, в котором баварцы победили 1:0. Также завтра в испанской Севилье португальский «Порту» сыграет с английским «Челси» из Лондона.

Лига чемпионов 2020/2021
1/4 финала, 7.04.2021, 22:00

Порту-Челси-

Лига чемпионов 2020/2021
1/4 финала, 7.04.2021, 22:00

Бавария-ПСЖ-

Ответные поединки за выход в полуфинал пройдут 13 и 14 апреля.

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