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00:37 (мск), источник: ТАСС

«Манчестер Сити» обыграл дортмундскую «Боруссию» в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов

ТАСС, 6 апреля. Английский «Манчестер Сити» дома обыграл германскую «Боруссию» из Дортмунда в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 2:1.

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Источник: AFP 2020

В составе хозяев мячи забили Кевин де Брёйне (19-я минута) и Фил Фоден (90), у гостей отличился Марко Ройс (84). Для главного тренера английской команды Хосепа Гвардиолы этот матч стал 60-м в плей-офф турнира, он уступает по этому показателю только итальянцу Карло Анчелотти (62).

Футболист германского клуба Джуд Беллингем стал вторым самым молодым игроком, вышедшим в матче четвертьфинала Лиги чемпионов. На момент матча его возраст составлял 17 лет 281 день. В 2008 году в игре испанской «Барселоны» и германского «Шальке» на поле вышел Боян Кркич в возрасте 17 лет и 217 дней.

Ройс забил 18-й гол в составе «Боруссии» в Лиге чемпионов и вышел на первое место по этому показателю, обогнав поляка Роберта Левандовского.

Команды проведут ответный матч 14 апреля в Германии.

Манчестер Сити
2:1
Первый тайм: 1:0
Боруссия Д
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