«Реал» победил «Ливерпуль» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов
ТАСС, 6 апреля. Испанский «Реал» на своем поле переиграл английский «Ливерпуль» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 3:1.
ТАСС, 6 апреля. Испанский «Реал» на своем поле переиграл английский «Ливерпуль» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 3:1.
В составе победителей забитыми мячами отметились Винисиус (27-я и 65-я минуты) и Марко Асенсио (36), у проигравших отличился Мохаммед Салах (51). В предыдущий раз «Ливерпуль» пропускал больше одного мяча в первом тайме матча
В составе мадридской команды
Нападающий Карим Бензема провел 108-й матч в Лиге чемпионов за «Реал» и вышел на четвертое место по этому показателю, обогнав защитника Роберто Карлоса. Больше всех встреч в Лиге чемпионов за мадридский клуб провел голкипер Икер Касильяс (150).
Ответный матч команды проведут в Англии 14 апреля.