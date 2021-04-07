«Реал» победил «Ливерпуль» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов

В составе победителей забитыми мячами отметились Винисиус (27-я и 65-я минуты) и Марко Асенсио (36), у проигравших отличился Мохаммед Салах (51). В предыдущий раз «Ливерпуль» пропускал больше одного мяча в первом тайме матча плей-офф Лиги чемпионов в 2005 году — в финальной игре против итальянского «Милана», завершившейся победой английского клуба в серии пенальти.

В составе мадридской команды из-за травм встречу пропустили защитники Серхио Рамос, Рафаэль Варан и Дани Карвахаль, а также нападающий Эден Азар. У «Ливерпуля» по той же причине отсутствовали защитники Вирджил Ван Дейк, Джо Гомес, Жоэль Матип и полузащитник Джордан Хендерсон.

Нападающий Карим Бензема провел 108-й матч в Лиге чемпионов за «Реал» и вышел на четвертое место по этому показателю, обогнав защитника Роберто Карлоса. Больше всех встреч в Лиге чемпионов за мадридский клуб провел голкипер Икер Касильяс (150).