Судья матча Лиги чемпионов взял автограф у футболиста и подвергся критике

Эпизод произошел в подтрибунном помещении после окончания встречи. Судья протянул норвежскому нападающему блокнот и ручку, а тот расписался.
Действия румынского арбитра подвергли критике бывшие футболисты сборной Англии Джолеон Лескотт и Оуэн Харгривз. Игроки сошлись во мнении, что такое поведение является неуместным для официальных лиц. Кроме того, по словам спортсменов, Совре не стоило брать автограф на глазах других футболистов.
«Сити» и «Боруссия» провели первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов во вторник, 6 апреля. Игра прошла в Англии и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Ответная встреча состоится 14 апреля в Германии.