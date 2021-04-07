Судья матча Лиги чемпионов взял автограф у футболиста и подвергся критике

Эпизод произошел в подтрибунном помещении после окончания встречи. Судья протянул норвежскому нападающему блокнот и ручку, а тот расписался.

Действия румынского арбитра подвергли критике бывшие футболисты сборной Англии Джолеон Лескотт и Оуэн Харгривз. Игроки сошлись во мнении, что такое поведение является неуместным для официальных лиц. Кроме того, по словам спортсменов, Совре не стоило брать автограф на глазах других футболистов.

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