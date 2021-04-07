Эдегор рискует пропустить матч со «Славией» из-за травмы
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Футболист «Арсенала» Мартин Эдегор рискует пропустить первый матч ¼ финала Лиги Европы против пражской «Славии»
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Футболист «Арсенала» Мартин Эдегор рискует пропустить первый матч ¼ финала Лиги Европы против пражской «Славии»
Встреча «Арсенал» — «Славия» пройдет в четверг, 8 апреля, в Лондоне, и начнется в 22:00 мск. Эдегор провел на выходных полный матч против «Ливерпуля» в чемпионате Англии (0:3), но, как отмечается, норвежский полузащитник испытывает дискомфорт в правой лодыжке с тех пор, как выступал в международную паузу за сборную своей страны. Эдегор должен пройти медосмотр в четверг, после чего будет определено, может ли он сыграть или нет.
В матче со «Славией» «Арсеналу» точно не смогут помочь бразильский защитник Давид Луис, который ранее на неделе перенес операцию, и шотландский игрок обороны Киран Тирни, который получил травму связки левого колена в матче с «Ливерпулем» и выбыл на срок до полутора месяцев.
При этом в общую группу «канониров» вернулись Гранит Джака, Эмиль