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16:01 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Эдегор рискует пропустить матч со «Славией» из-за травмы

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Футболист «Арсенала» Мартин Эдегор рискует пропустить первый матч ¼ финала Лиги Европы против пражской «Славии» из-за травмы, сообщается на официальном сайте лондонского клуба.

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Встреча «Арсенал» — «Славия» пройдет в четверг, 8 апреля, в Лондоне, и начнется в 22:00 мск. Эдегор провел на выходных полный матч против «Ливерпуля» в чемпионате Англии (0:3), но, как отмечается, норвежский полузащитник испытывает дискомфорт в правой лодыжке с тех пор, как выступал в международную паузу за сборную своей страны. Эдегор должен пройти медосмотр в четверг, после чего будет определено, может ли он сыграть или нет.

Во время загрузки произошла ошибка.

В матче со «Славией» «Арсеналу» точно не смогут помочь бразильский защитник Давид Луис, который ранее на неделе перенес операцию, и шотландский игрок обороны Киран Тирни, который получил травму связки левого колена в матче с «Ливерпулем» и выбыл на срок до полутора месяцев.

При этом в общую группу «канониров» вернулись Гранит Джака, Эмиль Смит-Роу и Букайо Сака. Все трое смогут помочь команде в игре со «Славией».

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