Эдегор рискует пропустить матч со «Славией» из-за травмы

Встреча «Арсенал» — «Славия» пройдет в четверг, 8 апреля, в Лондоне, и начнется в 22:00 мск. Эдегор провел на выходных полный матч против «Ливерпуля» в чемпионате Англии (0:3), но, как отмечается, норвежский полузащитник испытывает дискомфорт в правой лодыжке с тех пор, как выступал в международную паузу за сборную своей страны. Эдегор должен пройти медосмотр в четверг, после чего будет определено, может ли он сыграть или нет.