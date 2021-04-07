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21:51 (мск), источник: Чемпионат.com

«Порту» — «Челси»: стартовые составы команд на матч ¼ финала Лиги чемпионов

Стали известны стартовые составы «Порту» и «Челси» на первый матч ¼ финала Лиги чемпионов.

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Источник: Reuters

«Порту»: Марчесин, Пепе, Диас, Урибе, Зайду, Груич, Корона, Манафа, Мбемба, Отавио, Марега.

«Челси»: Менди, Рюдигер, Кристенсен, Аспиликуэта, Хаверц, Ковачич, Маунт, Чилуэлл, Джеймс, Жоржиньо, Вернер.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Обслужит встречу бригада арбитров из Словении во главе со Славко Винчичем. Ассистенты — Томаж Кланчник и Андраж Ковачич. Резервный рефери — Матей Юг.

Ответная встреча ¼ финала Лиги чемпионов «Челси» — «Порту» состоится 13 апреля также на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье.

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