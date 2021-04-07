«Порту» — «Челси»: стартовые составы команд на матч ¼ финала Лиги чемпионов

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.



Обслужит встречу бригада арбитров из Словении во главе со Славко Винчичем. Ассистенты — Томаж Кланчник и Андраж Ковачич. Резервный рефери — Матей Юг.



Ответная встреча ¼ финала Лиги чемпионов «Челси» — «Порту» состоится 13 апреля также на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье.