«Порту» — «Челси»: стартовые составы команд на матч ¼ финала Лиги чемпионов
Стали известны стартовые составы «Порту» и «Челси» на первый матч ¼ финала Лиги чемпионов.
Стали известны стартовые составы «Порту» и «Челси» на первый матч ¼ финала Лиги чемпионов.
«Порту»: Марчесин, Пепе, Диас, Урибе, Зайду, Груич, Корона, Манафа, Мбемба, Отавио, Марега.
«Челси»: Менди, Рюдигер, Кристенсен, Аспиликуэта, Хаверц, Ковачич, Маунт, Чилуэлл, Джеймс, Жоржиньо, Вернер.
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.
Обслужит встречу бригада арбитров из Словении во главе со Славко Винчичем. Ассистенты — Томаж Кланчник и Андраж Ковачич. Резервный рефери — Матей Юг.
Ответная встреча ¼ финала Лиги чемпионов «Челси» — «Порту» состоится 13 апреля также на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье.