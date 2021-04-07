«Бавария» — «ПСЖ»: Сане, Мюллер, Неймар и Мбаппе выйдут с первых минут

«Бавария» — «ПСЖ»: Сане, Мюллер, Неймар и Мбаппе выйдут с первых минут

Стали известны стартовые составы «Баварии» и «ПСЖ» на первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов. Встреча пройдет в Мюнхене и начнется в 22:00 мск.