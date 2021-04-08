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01:01 (мск), источник: ТАСС

«Челси» обыграл «Порту» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов

ТАСС, 7 апреля. Английский футбольный клуб «Челси» обыграл португальский «Порту» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 2:0.

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Источник: AFP 2020

Голы забили Мэйсон Маунт (32-я минута) и Бен Чилуэлл (85). Оба футболиста впервые отличились в Лиге чемпионов. 22-летний Маунт стал самым молодым автором мяча в турнире среди игроков «Челси».

Матч прошел на стадионе испанской «Севильи» из-за коронавирусных ограничений в Португалии. Номинальным хозяином игры был «Порту».

Команды в предыдущий раз встречались в 2015 году. Тогда они обменялись победами на групповом этапе Лиги чемпионов.

Ответный матч также будет проведен в Севилье. Игра состоится 13 апреля.

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Порту
0:2
Первый тайм: 0:1
Челси
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