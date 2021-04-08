«Челси» обыграл «Порту» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов
ТАСС, 7 апреля. Английский футбольный клуб «Челси» обыграл португальский «Порту» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 2:0.
ТАСС, 7 апреля. Английский футбольный клуб «Челси» обыграл португальский «Порту» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 2:0.
Голы забили Мэйсон Маунт (32-я минута) и Бен Чилуэлл (85). Оба футболиста впервые отличились в Лиге чемпионов. 22-летний Маунт стал самым молодым автором мяча в турнире среди игроков «Челси».
Матч прошел на стадионе испанской «Севильи»
Команды в предыдущий раз встречались в 2015 году. Тогда они обменялись победами на групповом этапе Лиги чемпионов.
Ответный матч также будет проведен в Севилье. Игра состоится 13 апреля.