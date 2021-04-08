ПСЖ обыграл «Баварию» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов

В составе победителей забитыми мячами отметились Килиан Мбаппе (3-я и 68-я минуты) и Маркиньос (28), у проигравших отличились Эрик Шупо-Мотинг (37), ранее выступавший за ПСЖ, и Томас Мюллер (60). В последний раз «Бавария» пропускала три мяча в домашнем матче Лиги чемпионов в 2014 году — во второй игре полуфинала против «Реала» (0:4).

В составе мюнхенской команды из-за травм встречу пропустили полузащитники Дуглас Коста, Корентен Толиссо и нападающий Роберт Левандовский. У ПСЖ по той же причине отсутствовали защитники Алессандро Флоренци, Лейвин Курзава и Хуан Бернат, полузащитники Марко Верратти и Леандро Паредес и нападающий Мауро Икарди. Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих пропустит ответный матч из-за перебора желтых карточек.

Бразильский нападающий ПСЖ Неймар отдал два голевых паса, всего в его активе 26 передач с момента дебюта в Лиге чемпионов в сезоне-2013/14. Бразилец лидирует по этому показателю среди всех игроков.

Мюллер забил 48-й гол в рамках Лиги чемпионов (из них 24 — в плей-офф). Он вышел на десятое место в списке лучших бомбардиров турнира, сравнявшись с Андреем Шевченко и Златаном Ибрагимовичем. Лидирует нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, забивший 134 мяча.