ПСЖ обыграл «Баварию» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов
ТАСС, 7 апреля. Французский «Пари Сен-Жермен» на выезде обыграл германскую «Баварию» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 3:2.
ТАСС, 7 апреля. Французский «Пари Сен-Жермен» на выезде обыграл германскую «Баварию» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 3:2.
В составе победителей забитыми мячами отметились Килиан Мбаппе (3-я и 68-я минуты) и Маркиньос (28), у проигравших отличились Эрик
В составе мюнхенской команды
Мюллер забил 48-й гол в рамках Лиги чемпионов (из них 24 — в плей-офф). Он вышел на десятое место в списке лучших бомбардиров турнира, сравнявшись с Андреем Шевченко и Златаном Ибрагимовичем. Лидирует нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, забивший 134 мяча.
Ответный матч команды проведут во Франции 13 апреля.