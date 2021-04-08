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00:59 (мск), источник: Sport24

Мбаппе повторил самый результативный сезон для французских футболистов в Лиге чемпионов

7 апреля «ПСЖ» одержал гостевую победу над «Баварией» в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов — 3:2.

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Источник: Sport24

Дублем в составе парижской команды отметился 22-летний нападающий Килиан Мбаппе. Для Мбаппе голы стали 7-м и 8-м в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Ни один француз ни разу не забивал больше в отдельно взятом сезоне ЛЧ. Столько же, по 8 голов, забивали Виссам Бен-Йеддер в сезоне-2017/18 и Давид Трезеге в сезоне-2001/02.

Кроме того, Мбаппе — первый футболист в истории Лиги чемпионов с 5 голами в выездных матчах 1/8 и ¼ финала Лиги чемпионов в одном розыгрыше. До дубле «Баварии» он оформил хет-трик в ворота «Барселоны» на «Камп Ноу».

Бавария
2:3
Первый тайм: 1:2
ПСЖ
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