Мбаппе повторил самый результативный сезон для французских футболистов в Лиге чемпионов

Дублем в составе парижской команды отметился 22-летний нападающий Килиан Мбаппе. Для Мбаппе голы стали 7-м и 8-м в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Ни один француз ни разу не забивал больше в отдельно взятом сезоне ЛЧ. Столько же, по 8 голов, забивали Виссам Бен-Йеддер в сезоне-2017/18 и Давид Трезеге в сезоне-2001/02.