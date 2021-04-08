Текущие события
Футбол. Зарубежный
7.04
Реал Сосьедад
Атлетик
11
Футбол. Еврокубки
7.04
Порту
Челси
02
Футбол. Еврокубки
7.04
Бавария
ПСЖ
23
Футбол. Зарубежный
7.04
Ювентус
Наполи
21
Футбол. Зарубежный
7.04
Интер
Сассуоло
21
Футбол. Первый дивизион
7.04
Нижний Новгород
Велес
10
Футбол. Первый дивизион
7.04
Чертаново
Балтика
12
Футбол. Кубок России
7.04
Ахмат
Уфа
10
Футбол. Кубок России
7.04
Сочи
Локомотив
13
Футбол. Первый дивизион
7.04
Динамо Бр
Торпедо М
01
Футбол. Первый дивизион
7.04
Нефтехимик
Шинник
11
Футбол. Первый дивизион
7.04
Текстильщик
Волгарь
11
Футбол. Первый дивизион
7.04
Алания
Факел
20
Футбол. Первый дивизион
7.04
Оренбург
Чайка
30
Футбол. Первый дивизион
7.04
Акрон
Иртыш
11
Футбол. Первый дивизион
7.04
Енисей
СКА-Хабаровск
20
Футбол. Первый дивизион
7.04
Томь
Краснодар-2
11
Все события
Фоторепортажи
60Медведева и Загитова станцевали под Las Ketchup, Косторная смеялась. Главные фото первого шоу Тутберидзе
48Охранник Гена из «Универа» на трибуне, разбитое лицо Голдобина, жесткие стычки. Фото матча «Авангард» — «Магнитка»
00:58 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Бавария» — «ПСЖ»: месть Парижа. Эпизод первый

Финалисты прошлого розыгрыша Лиги чемпионов выдали в Мюнхене яркую игру, которая завершилась победой «ПСЖ» (3:2), уступившего в прошлом году «Баварии» в решающей встрече турнира.

Наверх
Источник: Reuters

В среду Мюнхен завалило снегом. В Германии в футбол в такой обстановке обычно играют накануне католического Рождества — в последнем туре первого круга бундеслиги. Видимо, в этом можно усмотреть знак, что вечером нас ждет что-то особенное. Не ремейк прошлогоднего финала Лиги чемпионов, а новая и увлекательная история.

Параллели, естественно, были неизбежны, только за семь с половиной месяцев изменилось многое. Ханси Флик, которого боготворят фанаты «Баварии», не может найти общего языка со спортивным директором Хасаном Салихамиджичем, и, как уверяют в Германии, готов летом покинуть клуб. «ПСЖ» и вовсе встретил Новый год с Маурисио Покеттино на тренерской скамейке.

Во время загрузки произошла ошибка.

Время выводов о работе аргентинца еще не пришло, а пока впечатления неоднозначные. На одной чаше весов эталонная игра с «Барселоной» на «Камп Ноу». На противоположной — непривычное второе место в лиге 1, где Покеттино потерпел поражения не только от прямых конкурентов «Монако» и «Лилля», но и от сражающихся за выживание «Лорьяна» с «Нантом».

Если упрощать, то нынешний «ПСЖ» уже не команда Томаса Тухеля, но еще не до конца команда Покеттино. Не до конца устоявшаяся, и напоминающая своей непредсказуемостью Неймара. Четыре дня назад бразильца удалили во встрече французского чемпионата, а теперь к 30-й минуте он выдал две гениальные голевые передачи и показал, что не просто так в день мюнхенского матча разместил в Instagram фото своего тату с цитатой великого баскетболиста Коби Брайанта: «Люди не понимают, насколько я одержим победами».

Во время загрузки произошла ошибка.

В эпизоде же с первым мячом Мбаппе многие вспомнили другое высказывание, уже за авторством Флика: «Иметь в воротах голкипера мирового класса — наше преимущество». Однако Нойер стал до удара заваливаться в направлении дальнего угла и пропустил в ближний. По голу Маркиньюса вопросов к вратарю не возникло, но два пропущенных мяча после двух ударов в первом тайма — красноречивая статистика. Если бы не офсайд, случился бы и третий — от Дракслера.

Все это слишком контрастировало с режимом Супермена, который включил в противоположной «рамке» Кейлор Навас. Иных вариантов просто не было, потому что к перерыву «Бавария» вела по ударам 15:2 (6 и 2 в створ) и владела мячом 63 процента времени. Костариканца поставил в тупик только бывший одноклубник Шупо-Мотинг, у которого не оказалось альтернативы в атаке без Левандовски и подхватившего коронавирус Гнабри.

Во время загрузки произошла ошибка.

Правда, приведенные выше данные применительно к этой игре не имели практического смысла, а искать в таком матче логику — бесполезное занятие. Причина номер один — кадровые сложности обоих клубов. Баварцы даже не смогли полностью заполнить протокол, а состав «ПСЖ» в идеальной ситуации выглядел бы другим примерно наполовину.

Три замены к перерыву — тоже экстраординарное событие. Флик благодаря им разобрался со сложностями в опорной зоне, подняв туда Алабу. Парижская же оборона стала проседать, когда спустя минуту после своего гола замену попросил Маркиньюс. Без капитана парижане получили два мяча из центра штрафной после ударов головой. Обычно «Бавария» в такой ситуации дожимает любого соперника.

Во время загрузки произошла ошибка.

Но сейчас командный кураж мюнхенцев оказался не таким весомым, как вдохновение Мбаппе. Забить в ближний угол, пустив мяч между ногами Боатенга — высший пилотаж, который поставлен на поток. После хет-трика в Барселоне у Кильяна дубль в Мюнхене, однако это еще ничего не значит.

Парижская месть пока до конца не свершилась и хоронить «Баварию» до финального свистка ответной игры на «Парк де Пренс» преждевременно.

Бавария
2:3
Первый тайм: 1:2
ПСЖ
 Самые красивые спортсменки на чемпионате России по плаванию
Американцы вспомнили о бойкоте Олимпиады в Пекине. Кто же может их поддержать
«Локомотив» Николича феерит: Одержали 7-ю победу в 7 матчах
«Авангард» без капитана, попавшего в больницу, дрогнул
«Челси» обыграл «Порту» в первом четвертьфинале Лиги чемпионов
«Ахмат» вышел в полуфинал Кубка России по футболу
Гол Роналду помог «Ювентусу» обыграть «Наполи»
CAS сократил дисквалификации 4 российских легкоатлетов
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь