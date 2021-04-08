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8 апреля, источник: Sport24

Рэшфорд — первый после Руни игрок «Манчестер Юнайтед» с 20+ голами в 2 сезонах подряд

8 апреля в Гранаде проходит первый матч ¼ финала Лиги Европы между «Гранадой» и «Манчестер Юнайтед».

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Источник: AP 2020

Автором гола стал нападающий Маркус Рэшфорд, реализовавший выход один на один после передачи Виктора Линделефа со своей половины поля.

Для Рэшфорда гол стал 20-м в сезоне-2020/21. Маркус — первый игрок «Манчестер Юнайтед» после Уэйна Руни, которому удалось забить не менее 20 голов в двух сезонах подряд. В прошлом сезоне Рэшфорд забил 22 гола в 44 матчах во всех турнирах на клубном уровне.

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