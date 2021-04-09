«Славия» сыграла вничью с «Арсеналом» в матче ¼ финала Лиги Европы

«Славия» сыграла вничью с «Арсеналом» в матче ¼ финала Лиги Европы

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Футболисты пражской «Славии» в компенсированное время ушли от поражения в первом матче ¼ финала Лиги Европы против лондонского «Арсенала».