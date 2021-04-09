«Славия» сыграла вничью с «Арсеналом» в матче ¼ финала Лиги Европы
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Футболисты пражской «Славии» в компенсированное время ушли от поражения в первом матче ¼ финала Лиги Европы против лондонского «Арсенала».
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Футболисты пражской «Славии» в компенсированное время ушли от поражения в первом матче ¼ финала Лиги Европы против лондонского «Арсенала».
Игра в Лондоне завершилась со счетом 1:1. На гол Николя Пепе (86-я минута) пражане ответили мячом Томаша Голеша (90+4).
В параллельном матче «Манчестер Юнайтед» на выезде нанес поражение испанской «Гранаде» — 2:0.
Ответные матчи пройдут в Праге и Манчестере 15 апреля.