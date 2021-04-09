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00:31 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Славия» сыграла вничью с «Арсеналом» в матче ¼ финала Лиги Европы

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Футболисты пражской «Славии» в компенсированное время ушли от поражения в первом матче ¼ финала Лиги Европы против лондонского «Арсенала».

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Источник: AP 2020

Игра в Лондоне завершилась со счетом 1:1. На гол Николя Пепе (86-я минута) пражане ответили мячом Томаша Голеша (90+4).

Во время загрузки произошла ошибка.

В параллельном матче «Манчестер Юнайтед» на выезде нанес поражение испанской «Гранаде» — 2:0.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ответные матчи пройдут в Праге и Манчестере 15 апреля.

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