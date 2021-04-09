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00:32 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Рома» одержала волевую победу над «Аяксом» в первом матче ¼ финала ЛЕ

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Футболисты итальянской «Ромы» на выезде одержали волевую победу над амстердамским «Аяксом» в первом матче ¼ финала Лиги Европы.

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Источник: AP 2020

Игра в Амстердаме завершилась со счетом 1:2. На гол Дэви Классена (39-я минута) гости ответили точными ударами Лоренцо Пеллегрини (57) и Рожера Ибаньеса (87). На 53-й минуте главный арбитр встречи Сергей Карасев назначил пенальти в ворота «Ромы», но форвард «Аякса» Душан Тадич не смог его реализовать.

Во время загрузки произошла ошибка.

В параллельном матче футболисты «Динамо» (Загреб) на своем поле проиграли испанскому «Вильярреалу» — 0:1.

Ответные встречи пройдут в Испании и Италии 15 апреля.

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