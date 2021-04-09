«Рома» одержала волевую победу над «Аяксом» в первом матче ¼ финала ЛЕ
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Футболисты итальянской «Ромы» на выезде одержали волевую победу над амстердамским «Аяксом» в первом матче ¼ финала Лиги Европы.
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Футболисты итальянской «Ромы» на выезде одержали волевую победу над амстердамским «Аяксом» в первом матче ¼ финала Лиги Европы.
Игра в Амстердаме завершилась со счетом 1:2. На гол Дэви Классена (39-я минута) гости ответили точными ударами Лоренцо Пеллегрини (57) и Рожера Ибаньеса (87). На 53-й минуте главный арбитр встречи Сергей Карасев назначил пенальти в ворота «Ромы», но форвард «Аякса» Душан Тадич не смог его реализовать.
В параллельном матче футболисты «Динамо» (Загреб) на своем поле проиграли испанскому «Вильярреалу» — 0:1.
Ответные встречи пройдут в Испании и Италии 15 апреля.