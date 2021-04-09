«Рома» одержала волевую победу над «Аяксом» в первом матче ¼ финала ЛЕ

Игра в Амстердаме завершилась со счетом 1:2. На гол Дэви Классена (39-я минута) гости ответили точными ударами Лоренцо Пеллегрини (57) и Рожера Ибаньеса (87). На 53-й минуте главный арбитр встречи Сергей Карасев назначил пенальти в ворота «Ромы», но форвард «Аякса» Душан Тадич не смог его реализовать.