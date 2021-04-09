Винисиус Жуниор стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов, сообщает
Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов, сообщает
Также на награду были номинированы полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне, отметившийся голом в игре с дортмундской «Боруссией» (2:1), дважды поразивший ворота голкипера «Баварии» Мануэля Нойера нападающий «Пари-Сен Жермен» (2:3) Килиан Мбаппе, а замкнул список претендентов хавбек «Челси» Жоржиньо, на счету которого голевая передача в игре с «Порту» (2:0).
Винисиус оформил дубль в первой игре четвертьфинала с «Ливерпулем» (3:1) и стал самым молодым бразильским игроком (20 лет и 268 дней), который забил два или более голов в