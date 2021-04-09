Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:30
Арминия
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
22:00
Метц
Лилль
Футбол. Зарубежный
22:00
Фулхэм
Вулверхэмптон Уондерерс
Футбол. Зарубежный
22:00
Уэска
Эльче
Футбол. Еврокубки
8.04
Динамо З
Вильярреал
01
Футбол. Еврокубки
8.04
Аякс
Рома
12
Все события
Фоторепортажи
35Eagle Fighting Championship в Москве
Сборная России проиграла Словакии
14:16 (мск), источник: Чемпионат.com

Винисиус Жуниор стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов, сообщает пресс-служба УЕФА. Форвард оформил дубль в матче ¼ финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (3:1).

Наверх
Источник: AFP 2020

Также на награду были номинированы полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне, отметившийся голом в игре с дортмундской «Боруссией» (2:1), дважды поразивший ворота голкипера «Баварии» Мануэля Нойера нападающий «Пари-Сен Жермен» (2:3) Килиан Мбаппе, а замкнул список претендентов хавбек «Челси» Жоржиньо, на счету которого голевая передача в игре с «Порту» (2:0).

Винисиус оформил дубль в первой игре четвертьфинала с «Ливерпулем» (3:1) и стал самым молодым бразильским игроком (20 лет и 268 дней), который забил два или более голов в плей-офф Лиги чемпионов. Он побил рекорд Кака (21 год и 336 дней), оформившего в 2004 году дубль в игре против «Депортиво» (4:1).

 Стримерша пообещала снять откровенное видео ради победы команды!
Гимнастка Каролина Севостьянова показала "горячее" фото в купальнике!
Сборная России по биатлону останется без главного тренера
Transfermarkt назвал самого дорогого российского футболиста
«Мне понравилось»: Большунов вспомнил о скандале с Клебо на ЧМ
Клуб РПЛ назначил главным тренером 37-летнего специалиста из ФНЛ
Джиган назвал сумму за бой с Александром Емельяненко
«Деньги она любит, а не Россию»: Баюл жестко ответила Тарасовой
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь