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18:19 (мск), источник: Sport24

Гол Винисиуса с передачи Крооса признан лучшим по итогам недели в Лиге чемпионов

УЕФА назвал имя автора лучшего гола недели в Лиге чемпионов.

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Первое место в голосовании занял гол Винисиуса Жуниора из «Реала» в ворота «Ливерпуля» после дальней передачи Тони Крооса.

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Вторым в голосовании стал гол Кевина Де Брейне против дортмундской «Боруссии», 3-м — гол Мейсона Маунта из «Челси» в ворота «Порту». 4-е место занял второй гол Мбаппе против «Баварии». Ранее Винисиус был признан лучшим игроков недели в Лиге чемпионов.

Реал
3:1
Первый тайм: 2:0
Ливерпуль
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