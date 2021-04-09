Гол Винисиуса с передачи Крооса признан лучшим по итогам недели в Лиге чемпионов

Первое место в голосовании занял гол Винисиуса Жуниора из «Реала» в ворота «Ливерпуля» после дальней передачи Тони Крооса.

Вторым в голосовании стал гол Кевина Де Брейне против дортмундской «Боруссии», 3-м — гол Мейсона Маунта из «Челси» в ворота «Порту». 4-е место занял второй гол Мбаппе против «Баварии». Ранее Винисиус был признан лучшим игроков недели в Лиге чемпионов.