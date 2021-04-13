Клопп: «Ливерпулю» нечего терять в ответном матче с «Реалом»
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Футболистам «Ливерпуля» нечего терять в ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом», считает главный тренер английского клуба Юрген Клопп.
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Футболистам «Ливерпуля» нечего терять в ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом», считает главный тренер английского клуба Юрген Клопп.
Ответная встреча команд пройдет в среду в Ливерпуле. Первый матч, состоявшийся на прошлой неделе, завершился победой «Реала» со счетом 3:1.
«Когда проигрываешь 1:3, кажется, что ты уже вылетел, так что терять нам особо нечего. Мы предпримем попытку, это наша рабочая обязанность. Именно с такими мыслями мы подходим к этому матчу», — цитирует Клоппа официальный сайт УЕФА.
«Очень важно сыграть на ноль, но в этом отношении матч не особо отличается от любого другого. Игнорировать игру в обороне нельзя, за это наказывают. Но я не уверен, что в мире есть хоть одна команда, которая способна не дать “Реалу” создать ни одного момента», — отметил немецкий специалист.
Клопп подчеркнул, что «Ливерпулю» нужно внимательнее и строже действовать в обороне.
«Первый мяч в мадридском матче был забит после гениальной длинной передачи, но в двух других голевых моментах мы защищались не лучшим образом. Это просто немыслимо, когда соперник бросает аут в 15 ярдах от наших ворот, и его никто не накрывает вплоть до гола. Это нужно менять», — сказал тренер.