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21:21 (мск), источник: Чемпионат.com

«Челси» — «Порту»: стартовые составы команд на ответный матч ¼ финала Лиги чемпионов

Стали известны стартовые составы и «Челси» и «Порту» на ответный матч ¼ финала Лиги чемпионов.

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Источник: AP 2020

Встреча пройдёт на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье и начнётся в 22:00 мск.

«Челси»: Менди, Рюдигер, Тьяго Силва, Аспиликуэта, Хаверц, Канте, Маунт, Чилуэлл, Джеймс, Жоржиньо, Пулишич.

Запасные: Кепа, Кабальеро, Алонсо, Кристенсен, Абрахам, Вернер, Зума, Жиру, Хадсон-Одои, Зиеш, Эмерсон.

«Порту»: Марчесин, Пепе, Урибе, Зайду, Груич, Корона, Манафа, Мбемба, Отавио, Марега, Сержиу Оливейра.

Запасные: Клаудиу Рамуш, Лейте, Лум, Диас, Тареми, Ромариу Баро, Мартинес, Эванилсон, Нану, Сарр, Фабиу Виейра, Франсишку.

Обслужит встречу бригада арбитров из Франции во главе с Клеманом Турпеном. Ассистенты — Николя Дано и Сириль Гренгор. Резервный рефери — Франк Шнедер.

Первая встреча ¼ финала Лиги чемпионов «Порту» — «Челси», которая состоялась 7 апреля в Севилье (Испания), завершилась победой лондонской команды со счётом 2:0.

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