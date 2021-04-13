«Челси» — «Порту»: стартовые составы команд на ответный матч ¼ финала Лиги чемпионов
Стали известны стартовые составы и «Челси» и «Порту» на ответный матч ¼ финала Лиги чемпионов.
Стали известны стартовые составы и «Челси» и «Порту» на ответный матч ¼ финала Лиги чемпионов.
Встреча пройдёт на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье и начнётся в 22:00 мск.
«Челси»: Менди, Рюдигер, Тьяго Силва, Аспиликуэта, Хаверц, Канте, Маунт, Чилуэлл, Джеймс, Жоржиньо, Пулишич.
Запасные: Кепа, Кабальеро, Алонсо, Кристенсен, Абрахам, Вернер, Зума, Жиру,
«Порту»: Марчесин, Пепе, Урибе, Зайду, Груич, Корона, Манафа, Мбемба, Отавио, Марега, Сержиу Оливейра.
Запасные: Клаудиу Рамуш, Лейте, Лум, Диас, Тареми, Ромариу Баро, Мартинес, Эванилсон, Нану, Сарр, Фабиу Виейра, Франсишку.
Обслужит встречу бригада арбитров из Франции во главе с Клеманом Турпеном. Ассистенты — Николя Дано и Сириль Гренгор. Резервный рефери — Франк Шнедер.
Первая встреча ¼ финала Лиги чемпионов «Порту» — «Челси», которая состоялась 7 апреля в Севилье (Испания), завершилась победой лондонской команды со счётом 2:0.