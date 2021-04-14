ПСЖ проиграл «Баварии», но вышел в полуфинал Лиги чемпионов
ТАСС, 13 апреля. Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» на своем поле проиграл германской «Баварии» со счетом 0:1 в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов.
ТАСС, 13 апреля. Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» на своем поле проиграл германской «Баварии» со счетом 0:1 в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов.
Единственный мяч на 40-й минуте забил Эрик
Австрийский защитник «Баварии» Давид Алаба провел свой 425-й матч в составе мюнхенской команды. По этому показателю он сравнялся с французом Франком Рибери, футболисты делят первое место по числу игр за «Баварию» среди иностранных игроков.
ПСЖ и «Бавария» встречались в финале Лиги чемпионов прошлого сезона. Тогда «Бавария» одержала победу со счетом 1:0 и стала победителем турнира.
В полуфинале ПСЖ встретится с победителем противостояния между английским «Манчестер Сити» и германской «Боруссией» из Дортмунда. Их ответный матч пройдет в среду, первая встреча завершилась победой «Манчестер Сити» со счетом 2:1. Первые матчи полуфинала состоятся 27 и 28 апреля, ответные — 4 и 5 мая.