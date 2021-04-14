ПСЖ проиграл «Баварии», но вышел в полуфинал Лиги чемпионов

Единственный мяч на 40-й минуте забил Эрик Шупо-Мотинг. Первый матч завершился победой ПСЖ со счетом 3:2. Таким образом, за счет большего количества голов, забитых на выезде, в полуфинал прошел ПСЖ.

Австрийский защитник «Баварии» Давид Алаба провел свой 425-й матч в составе мюнхенской команды. По этому показателю он сравнялся с французом Франком Рибери, футболисты делят первое место по числу игр за «Баварию» среди иностранных игроков.

ПСЖ и «Бавария» встречались в финале Лиги чемпионов прошлого сезона. Тогда «Бавария» одержала победу со счетом 1:0 и стала победителем турнира.