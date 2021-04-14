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00:15 (мск), источник: ТАСС

ПСЖ проиграл «Баварии», но вышел в полуфинал Лиги чемпионов

ТАСС, 13 апреля. Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» на своем поле проиграл германской «Баварии» со счетом 0:1 в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов.

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Источник: AFP 2020

Единственный мяч на 40-й минуте забил Эрик Шупо-Мотинг. Первый матч завершился победой ПСЖ со счетом 3:2. Таким образом, за счет большего количества голов, забитых на выезде, в полуфинал прошел ПСЖ.

Австрийский защитник «Баварии» Давид Алаба провел свой 425-й матч в составе мюнхенской команды. По этому показателю он сравнялся с французом Франком Рибери, футболисты делят первое место по числу игр за «Баварию» среди иностранных игроков.

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ПСЖ и «Бавария» встречались в финале Лиги чемпионов прошлого сезона. Тогда «Бавария» одержала победу со счетом 1:0 и стала победителем турнира.

В полуфинале ПСЖ встретится с победителем противостояния между английским «Манчестер Сити» и германской «Боруссией» из Дортмунда. Их ответный матч пройдет в среду, первая встреча завершилась победой «Манчестер Сити» со счетом 2:1. Первые матчи полуфинала состоятся 27 и 28 апреля, ответные — 4 и 5 мая.

ПСЖ
0:1
Первый тайм: 0:1
Бавария
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