«Порту» забил лучший гол этой Лиги чемпионов: ВИДЕО

Ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов между «Челси» и «Порту» изначально выглядел не очень интересно. В Португалии английская команда выиграла со счетом 2:0. И по сути, уже тогда было понятно, кто из этой пары пройдет в следующую стадию.

Но играть надо было. И на поле «Стэмфорд Бриджа» во вторник вышли вот эти парни.

Команды, видимо, решили, что раз за их матчем особо никто следить не будет, — параллельно в Париже шла разборка между «ПСЖ» и «Баварией» — и тоже решили не напрягаться.

Игра была без опасных моментов. А первый удар в створ случился во второй половине второго тайма. Отличился «Порту».

Именно «Порту» забил и единственный мяч в этой встрече. На 94-й минуте после подачи с правого фланга Мехди Тареми шикарным ударом через себя положил мяч в сетку. Ничего красивее сегодня вы уже не увидите.

Этот гол стал самым поздним из тех, которые «Челси» пропускал в Лиге чемпионов, начиная с 2005 года. Тогда он пропустил от «Баварии» на 95-й минуте.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/LqqDouLU2AU" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.