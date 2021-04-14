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00:44 (мск), источник: Sport24

«Порту» забил лучший гол этой Лиги чемпионов: ВИДЕО

В остальном в Лондоне было скучно.

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Ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов между «Челси» и «Порту» изначально выглядел не очень интересно. В Португалии английская команда выиграла со счетом 2:0. И по сути, уже тогда было понятно, кто из этой пары пройдет в следующую стадию.

Но играть надо было. И на поле «Стэмфорд Бриджа» во вторник вышли вот эти парни.

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Команды, видимо, решили, что раз за их матчем особо никто следить не будет, — параллельно в Париже шла разборка между «ПСЖ» и «Баварией» — и тоже решили не напрягаться.

Игра была без опасных моментов. А первый удар в створ случился во второй половине второго тайма. Отличился «Порту».

Именно «Порту» забил и единственный мяч в этой встрече. На 94-й минуте после подачи с правого фланга Мехди Тареми шикарным ударом через себя положил мяч в сетку. Ничего красивее сегодня вы уже не увидите.

Этот гол стал самым поздним из тех, которые «Челси» пропускал в Лиге чемпионов, начиная с 2005 года. Тогда он пропустил от «Баварии» на 95-й минуте.

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  • «Челси» вышел в полуфинал Лиги чемпионов в восьмой раз. Всего у лондонцев было десять попыток.
  • «Челси» в девятый раз из 11-ти прошел в следующую стадию плей-офф Лиги чемпионов после того, как выиграл первый матч.
  • В полуфинале «Челси» сыграет с победителем пары «Реал» — «Ливерпуль», ответный матч в которой состоится в среду, 14 апреля.
Челси
0:1
Первый тайм: 0:0
Порту
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