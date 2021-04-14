«Порту» забил лучший гол этой Лиги чемпионов: ВИДЕО
В остальном в Лондоне было скучно.
В остальном в Лондоне было скучно.
Ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов между «Челси» и «Порту» изначально выглядел не очень интересно. В Португалии английская команда выиграла со счетом 2:0. И по сути, уже тогда было понятно, кто из этой пары пройдет в следующую стадию.
Но играть надо было. И на поле «Стэмфорд Бриджа» во вторник вышли вот эти парни.
Команды, видимо, решили, что раз за их матчем особо никто следить не будет, — параллельно в Париже шла разборка между «ПСЖ» и «Баварией» — и тоже решили не напрягаться.
Игра была без опасных моментов. А первый удар в створ случился во второй половине второго тайма. Отличился «Порту».
Именно «Порту» забил и единственный мяч в этой встрече. На 94-й минуте после подачи с правого фланга Мехди Тареми шикарным ударом через себя положил мяч в сетку. Ничего красивее сегодня вы уже не увидите.
Этот гол стал самым поздним из тех, которые «Челси» пропускал в Лиге чемпионов, начиная с 2005 года. Тогда он пропустил от «Баварии» на 95-й минуте.