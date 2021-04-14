«Челси» установил рекорд по выходам в полуфинал Лиги чемпионов для клубов АПЛ

Как сообщает «твиттер» — аккаунт Squawka Football, лондонский клуб в восьмой раз в эпоху Лиги чемпионов (с сезона-1992/1993) вышел в полуфинал турнира. Это лучший показатель среди английских команд. За это время «Манчестер Юнайтед» играл в полуфинале главного клубного турнира Европы семь раз, «Ливерпуль» — пять, «Арсенал» — два, «Манчестер Сити», «Тоттенхэм» и «Лидс» — по разу.