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09:58 (мск), источник: Чемпионат.com

«Челси» установил рекорд по выходам в полуфинал Лиги чемпионов для клубов АПЛ

В ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов УЕФА «Челси» проиграл «Порту» (0:1), однако по сумме двух матчей (2:1) выбил португальский клуб из розыгрыша турнира и вышел в полуфинал.

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Источник: Reuters

Как сообщает «твиттер» — аккаунт Squawka Football, лондонский клуб в восьмой раз в эпоху Лиги чемпионов (с сезона-1992/1993) вышел в полуфинал турнира. Это лучший показатель среди английских команд. За это время «Манчестер Юнайтед» играл в полуфинале главного клубного турнира Европы семь раз, «Ливерпуль» — пять, «Арсенал» — два, «Манчестер Сити», «Тоттенхэм» и «Лидс» — по разу.

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В полуфинале подопечные Томаса Тухеля встретятся с победителем пары «Реал Мадрид» — «Ливерпуль». В первом матче «сливочные» дома обыграли мерсисайдцев со счётом 3:1.

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0:1
Первый тайм: 0:0
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