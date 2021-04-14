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00:55 (мск), источник: Sport24

«ПСЖ» идеально отомстил «Баварии»! Почеттино вслед за «Барсой» прошел «Мюнхен», а Неймар разбазарил кучу моментов: видео

Дальше у парижан — либо «Ман Сити», либо «Боруссия».

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После феерии в Мюнхене ответный матч «ПСЖ» и «Баварии» получился менее результативным, но не менее зрелищным: команды сыграли в футбол высочайшего класса — практически без лонгболлов, с максимальной осмысленностью всех действий. Победителем игры оказалась «Бавария», победителем двухматчевого противостояния — «ПСЖ».

Первый тайм напомнил первую половину встречи, которая состоялась неделю назад на «Альянц Арене»: атаковала тогда в основном «Бавария», а «ПСЖ» забил на гол больше. Сегодня все было с точностью наоборот — свои шансы разбазаривали уже парижане. Особенно не повезло Неймару: он нанес 5 ударов, дважды попал в каркас ворот и за тайм наработал на показатель xG, равный 1.33. Вся «Бавария» за 45 минут создала меньше — 1.22.

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Однако именно мюнхенцы на 40-й минуте вышли вперед — отличился Эрик-Максим Шупо-Мотинг, который стал первым камерунцем в истории ЛЧ, сумевшим забить в обоих матчах двухраундового противостояния плей-офф.

Во втором тайме «ПСЖ» грамотно оборонял устраивавший команду счет, хотя «Бавария» делала все, чтобы забить второй. Этого так и не случилось — возможно, сказалось отсутствие Роберта Левандовского. В финале матча Ханс-Дитер Флик поменял Шупо-Мотинга на Хави Мартинеса, но и это не сработало: до испанского опорника, вышедшего в атаку, мяч практически не добирался.

Неймару, между тем, по-прежнему не везло: он мог закончить голом изящную трехходовочку, но не дотянулся до паса Ди Марии.

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Маурисио Почеттино, который возглавил «ПСЖ» по ходу сезона, уже в полуфинале ЛЧ, где встретится либо с Хосепом Гвардиолой и его «Манчестер Сити», либо с дортмундской «Боруссией». Статистика говорит, что парижан с этого момента можно считать главными фаворитами турнира: в 8-ми из предыдущих 9-ти сезонов Лигу чемпионов выигрывала либо «Бавария», либо команда, выбившая «Баварию».

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Сегодняшний результат — уникальный: впервые в истории ЛЧ команда, которая проиграла в финале предыдущей кампании, выбила в следующем розыгрыше действующего победителя. Парижанам удалась идеальная месть!

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ПСЖ
0:1
Первый тайм: 0:1
Бавария
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