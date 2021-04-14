«ПСЖ» идеально отомстил «Баварии»! Почеттино вслед за «Барсой» прошел «Мюнхен», а Неймар разбазарил кучу моментов: видео

После феерии в Мюнхене ответный матч «ПСЖ» и «Баварии» получился менее результативным, но не менее зрелищным: команды сыграли в футбол высочайшего класса — практически без лонгболлов, с максимальной осмысленностью всех действий. Победителем игры оказалась «Бавария», победителем двухматчевого противостояния — «ПСЖ».

Первый тайм напомнил первую половину встречи, которая состоялась неделю назад на «Альянц Арене»: атаковала тогда в основном «Бавария», а «ПСЖ» забил на гол больше. Сегодня все было с точностью наоборот — свои шансы разбазаривали уже парижане. Особенно не повезло Неймару: он нанес 5 ударов, дважды попал в каркас ворот и за тайм наработал на показатель xG, равный 1.33. Вся «Бавария» за 45 минут создала меньше — 1.22.

Однако именно мюнхенцы на 40-й минуте вышли вперед — отличился Эрик-Максим Шупо-Мотинг, который стал первым камерунцем в истории ЛЧ, сумевшим забить в обоих матчах двухраундового противостояния плей-офф.

Во втором тайме «ПСЖ» грамотно оборонял устраивавший команду счет, хотя «Бавария» делала все, чтобы забить второй. Этого так и не случилось — возможно, сказалось отсутствие Роберта Левандовского. В финале матча Ханс-Дитер Флик поменял Шупо-Мотинга на Хави Мартинеса, но и это не сработало: до испанского опорника, вышедшего в атаку, мяч практически не добирался.

Неймару, между тем, по-прежнему не везло: он мог закончить голом изящную трехходовочку, но не дотянулся до паса Ди Марии.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/VjNl1pz95zI" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Маурисио Почеттино, который возглавил «ПСЖ» по ходу сезона, уже в полуфинале ЛЧ, где встретится либо с Хосепом Гвардиолой и его «Манчестер Сити», либо с дортмундской «Боруссией». Статистика говорит, что парижан с этого момента можно считать главными фаворитами турнира: в 8-ми из предыдущих 9-ти сезонов Лигу чемпионов выигрывала либо «Бавария», либо команда, выбившая «Баварию».