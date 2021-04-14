Президент ПСЖ заявил, что у команды есть все необходимое для победы в Лиге чемпионов
ТАСС, 14 апреля. Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» имеет все необходимые ресурсы для победы в Лиге чемпионов. Об этом заявил президент ПСЖ Нассер
ТАСС, 14 апреля. Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» имеет все необходимые ресурсы для победы в Лиге чемпионов. Об этом заявил президент ПСЖ Нассер
В ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов ПСЖ дома уступил германской «Баварии» со счетом 0:1. В первой игре французский клуб на выезде выиграл со счетом 3:2 и
«Наша цель — пройти как можно дальше, выйти в финал и выиграть турнир, — сказал
В 1/8 финала ПСЖ с общим счетом 5:2 обыграл испанскую «Барселону». «Мы прошли “Барселону” и “Баварию”, это говорит о многом. Мы много вложили в клуб для победы в Лиге чемпионов. У нас есть все, чтобы выиграть ее и другие доступные турниры», — отметил
Летом 2022 года заканчиваются контракты у лидеров команды — бразильского нападающего Неймара и французского форварда Килиана Мбаппе. «У них нет оснований для ухода из ПСЖ», — добавил президент клуба.