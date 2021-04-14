Президент ПСЖ заявил, что у команды есть все необходимое для победы в Лиге чемпионов

В ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов ПСЖ дома уступил германской «Баварии» со счетом 0:1. В первой игре французский клуб на выезде выиграл со счетом 3:2 и из-за большего количества голов, забитых на чужом поле, вышел в полуфинал турнира. «Бавария» является действующим победителем Лиги чемпионов, в финале прошлого розыгрыша турнира команда из Мюнхена обыграла ПСЖ (1:0).

«Наша цель — пройти как можно дальше, выйти в финал и выиграть турнир, — сказал Аль-Хелаифи. — Сегодня все было великолепно. Мы могли забить три или четыре гола, но в итоге все равно прошли дальше. Я очень горжусь командой».

В 1/8 финала ПСЖ с общим счетом 5:2 обыграл испанскую «Барселону». «Мы прошли “Барселону” и “Баварию”, это говорит о многом. Мы много вложили в клуб для победы в Лиге чемпионов. У нас есть все, чтобы выиграть ее и другие доступные турниры», — отметил Аль-Хелаифи.