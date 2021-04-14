ПСЖ показал видео из победной раздевалки после выхода в полуфинал Лиги чемпионов

Французский «Пари Сен-Жермен» опубликовал видео из победной раздевалки после завоевания путевки в полуфинал Лиги чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В ответном матче ¼ финала, прошедшем на стадионе «Парк де Пренс» в Париже, хозяева уступили мюнхенской «Баварии» со счетом 0:1. Но по сумме двух игр дальше прошел ПСЖ — первая игра завершилась победой французского клуба — 3:2.

Напомним, что другим полуфиналистом стал лондонский «Челси», переигравший португальский «Порту» по итогам двухраундового противостояния.