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11:08 (мск), источник: ТАСС

УЕФА дисквалифицировал защитника «Славии» Куделу на 10 матчей за расизм

ТАСС, 14 апреля. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дисквалифицировал защитника чешской «Славии» Ондржея Куделу на 10 матчей за расистское поведение. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

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Источник: AP 2020

Кудела обвинялся в оскорблении на расовой почве. Эпизод произошел в концовке ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против шотландского «Рейнджерс» (2:0). По словам главного тренера «Рейнджерс» Стивена Джеррарда, Кудела допустил расистские высказывания в адрес футболиста шотландского клуба Глена Камара.

Чешский защитник дисквалифицирован на 10 матчей под эгидой УЕФА. Камара отстранен на три матча за «нападение на другого игрока». Согласно заявлению «Славии», финский полузащитник избил Куделу после матча в подтрибунном помещении.

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Куделе 34 года, в нынешнем сезоне он принял участие в 32 матчах за чешский клуб в разных турнирах и забил пять голов. На счету 25-летнего Камара 43 матча и два гола.

«Славия» в четверг проведет ответный матч ¼ финала Лиги Европы против лондонского «Арсенала». Первая игра прошла на поле «Арсенала» и завершилась со счетом 1:1. УЕФА ранее отстранил Куделу от участия в первом матче против «Арсенала» в связи с расследованием в его отношении.

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Рейнджерс
0:2
Первый тайм: 0:1
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