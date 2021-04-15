УЕФА дисквалифицировал защитника «Славии» Куделу на 10 матчей за расизм

Кудела обвинялся в оскорблении на расовой почве. Эпизод произошел в концовке ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против шотландского «Рейнджерс» (2:0). По словам главного тренера «Рейнджерс» Стивена Джеррарда, Кудела допустил расистские высказывания в адрес футболиста шотландского клуба Глена Камара.

Чешский защитник дисквалифицирован на 10 матчей под эгидой УЕФА. Камара отстранен на три матча за «нападение на другого игрока». Согласно заявлению «Славии», финский полузащитник избил Куделу после матча в подтрибунном помещении.

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Куделе 34 года, в нынешнем сезоне он принял участие в 32 матчах за чешский клуб в разных турнирах и забил пять голов. На счету 25-летнего Камара 43 матча и два гола.