«Реал» и «Манчестер Сити» стали полуфиналистами Лиги чемпионов
14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты испанского «Реала» и английского «Манчестер Сити» пробились в полуфинал Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.
14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты испанского «Реала» и английского «Манчестер Сити» пробились в полуфинал Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Мадридский клуб в гостевом четвертьфинальном поединке сыграл вничью с английским «Ливерпулем» — 0:0. В ответном матче «Реал» основном оборонялся и сумел удержать свое преимущество, добытое в испанской столице — 3:1. В борьбе за выход в финал команда Зинедина Зидана дважды встретится с лондонским «Челси», который по сумме двух четвертьфинальных поединков одолел португальский «Порту» — 2:0 и 0:1.
«Манчестер Сити», играя в Дортмунде против немецкой «Боруссии», пропустил мяч на 15-й минуте после точного удара Джуда Беллингхема. Однако лидеры английской
В полуфинале соперником английского клуба будет французский «Пари Сен-Жермен», который в четвертьфинале оказался сильнее мюнхенской «Баварии» — 3:2 и 0:1.
Первые полуфинальные поединки пройдут