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00:12 (мск), источник: БЕЛТА

«Реал» и «Манчестер Сити» стали полуфиналистами Лиги чемпионов

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты испанского «Реала» и английского «Манчестер Сити» пробились в полуфинал Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: AFP 2020

Мадридский клуб в гостевом четвертьфинальном поединке сыграл вничью с английским «Ливерпулем» — 0:0. В ответном матче «Реал» основном оборонялся и сумел удержать свое преимущество, добытое в испанской столице — 3:1. В борьбе за выход в финал команда Зинедина Зидана дважды встретится с лондонским «Челси», который по сумме двух четвертьфинальных поединков одолел португальский «Порту» — 2:0 и 0:1.

«Манчестер Сити», играя в Дортмунде против немецкой «Боруссии», пропустил мяч на 15-й минуте после точного удара Джуда Беллингхема. Однако лидеры английской премер-лиги не собирались уступать и во втором тайме сначала Рияд Марез с пенальти сравнял результат, а на 75-й минуте Фил Фоден принес победу гостям — 2:1. На прошлой неделе «Манчестер Сити» победил «Боруссию» на своей арене с результатом 2:1.

В полуфинале соперником английского клуба будет французский «Пари Сен-Жермен», который в четвертьфинале оказался сильнее мюнхенской «Баварии» — 3:2 и 0:1.

Первые полуфинальные поединки пройдут 27—28 апреля, ответные — 4—5 мая, финал Лиги чемпионов состоится 29 мая в Стамбуле.

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