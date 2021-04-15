«Реал» и «Манчестер Сити» стали полуфиналистами Лиги чемпионов

Мадридский клуб в гостевом четвертьфинальном поединке сыграл вничью с английским «Ливерпулем» — 0:0. В ответном матче «Реал» основном оборонялся и сумел удержать свое преимущество, добытое в испанской столице — 3:1. В борьбе за выход в финал команда Зинедина Зидана дважды встретится с лондонским «Челси», который по сумме двух четвертьфинальных поединков одолел португальский «Порту» — 2:0 и 0:1.

«Манчестер Сити», играя в Дортмунде против немецкой «Боруссии», пропустил мяч на 15-й минуте после точного удара Джуда Беллингхема. Однако лидеры английской премер-лиги не собирались уступать и во втором тайме сначала Рияд Марез с пенальти сравнял результат, а на 75-й минуте Фил Фоден принес победу гостям — 2:1. На прошлой неделе «Манчестер Сити» победил «Боруссию» на своей арене с результатом 2:1.

В полуфинале соперником английского клуба будет французский «Пари Сен-Жермен», который в четвертьфинале оказался сильнее мюнхенской «Баварии» — 3:2 и 0:1.