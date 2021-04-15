«Реал» впервые за три года вышел в полуфинал Лиги чемпионов
ТАСС, 14 апреля. Испанский футбольный клуб «Реал» в гостях сыграл вничью с английским «Ливерпулем» со счетом 0:0 в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов.
ТАСС, 14 апреля. Испанский футбольный клуб «Реал» в гостях сыграл вничью с английским «Ливерпулем» со счетом 0:0 в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов.
Первый матч завершился победой «Реала» со счетом 3:1. Таким образом, по сумме двух встреч в следующий раунд пробилась команда из Мадрида.
Команды сыграли друг с другом в восьмой раз. Ранее они встречались в финале Лиги чемпионов сезона-2017/18, тогда сильнее оказался «Реал» (3:1). «Реал» и «Ливерпуль» впервые сыграли вничью, в предыдущих встречах четыре раза побеждала испанская команда, трижды — английская.
«Реал» вышел в полуфинал Лиги чемпионов впервые с сезона-2017/18, тогда мадридский клуб стал победителем турнира. В последующих двух розыгрышах Лиги чемпионов «Реал» вылетал на стадии 1/8 финала.
В полуфинале «Реал» сыграет с английским «Челси», который в четвертьфинале оказался сильнее португальского «Порту» (2:0, 0:1). Первые матчи полуфинала состоятся 27 и 28 апреля, ответные — 4 и 5 мая.