«Реал» впервые за три года вышел в полуфинал Лиги чемпионов

Первый матч завершился победой «Реала» со счетом 3:1. Таким образом, по сумме двух встреч в следующий раунд пробилась команда из Мадрида.

Команды сыграли друг с другом в восьмой раз. Ранее они встречались в финале Лиги чемпионов сезона-2017/18, тогда сильнее оказался «Реал» (3:1). «Реал» и «Ливерпуль» впервые сыграли вничью, в предыдущих встречах четыре раза побеждала испанская команда, трижды — английская.

«Реал» вышел в полуфинал Лиги чемпионов впервые с сезона-2017/18, тогда мадридский клуб стал победителем турнира. В последующих двух розыгрышах Лиги чемпионов «Реал» вылетал на стадии 1/8 финала.