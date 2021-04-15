«Реал» обновил рекорд Лиги чемпионов

Встреча проходила на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия) и завершилась со счётом 0:0.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/ZlwH7BOX63M" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Как сообщается в «твиттере» OptaJose, «Реал» в 14-й раз выступит в полуфинале Лиги чемпионов, что является рекордным показателем в истории турнира. Таким образом мадридский клуб обновил собственный рекорд. Ближайшие преследователи в лице «Барселоны» и «Баварии» играли в полуфинале Лиги чемпионов 12 раз.