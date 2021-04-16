Определились все полуфиналисты футбольной Лиги Европы

Лондонский «Арсенал» после ничьей в британской столице с пражской «Славией» (1:1) разгромил чешскую команду на ее поле со счетом 4:0. В полуфинале «Арсенал» встретится с испанским «Вильярреалом», который в четвертьфинале дважды обыграл хорватское «Динамо» из Загреба — 1:0 (в гостях) и 2:1 (дома).

Английский «Манчестер Юнайтед» вслед за гостевой викторией над испанской «Гранадой» — 2:0, победил с таким же результатом и в домашнем поединке. Его соперником в борьбе за выход в финал будет итальянская «Рома», которая одолела по сумме двух встреч амстердамский «Аякс» — 2:1 (в гостях) и 1:1 (дома).