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00:13 (мск), источник: БЕЛТА

Определились все полуфиналисты футбольной Лиги Европы

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. После ответных четвертьфинальных поединков определились все участники полуфинальной стадии футбольной Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: AP 2020

Лондонский «Арсенал» после ничьей в британской столице с пражской «Славией» (1:1) разгромил чешскую команду на ее поле со счетом 4:0. В полуфинале «Арсенал» встретится с испанским «Вильярреалом», который в четвертьфинале дважды обыграл хорватское «Динамо» из Загреба — 1:0 (в гостях) и 2:1 (дома).

Английский «Манчестер Юнайтед» вслед за гостевой викторией над испанской «Гранадой» — 2:0, победил с таким же результатом и в домашнем поединке. Его соперником в борьбе за выход в финал будет итальянская «Рома», которая одолела по сумме двух встреч амстердамский «Аякс» — 2:1 (в гостях) и 1:1 (дома).

Первые полуфинальные встречи состоятся 29 апреля, ответные — 6 мая. Решающий поединок Лиги Европы пройдет 26 мая в польском Гданьске.

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