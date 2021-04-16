Эмери идет за четвертым кубком, игроки «Славии» не встали на колено, Джеко в компании с Дель Пьеро и Шевченко
Главные события ответных четвертьфинальных матчей Лиги Европы.
Главные события ответных четвертьфинальных матчей Лиги Европы.
Неделю назад римляне и амстердамцы подарили яркую и эмоциональную игру, итог которой главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг назвал несправедливым. Как уверял специалист, та встреча многому научила его команду, и голландцы постарались сыграть в Риме максимально агрессивно.
Однако у Тадича в этом противостоянии не заладилось с 11-метровыми. Неделю назад серб не забил с «точки», и этот момент перевернул ход игры. Теперь даже просмотр эпизода при помощи ВАР не убедил судей, что задержка Тадича со стороны Калафьори заслуживает назначения пенальти.
Пришлось забивать с игры, и второй тайм открылся голом голландского вундеркинда Броббея, который начнет новый сезон в «Лейпциге». Подопечный скандального агента Мино Райолы в третий раз в этом турнире отличился после выхода на замену. На волне этого успеха случился еще один, и Тадич успел на добивание после атаки все того же Броббея. Однако ВАР снова взял сторону «Ромы», так как в начале голевой атаки Тальяфико нарушил правила на Мхитаряне.
Развязка же получилась банальной. Контратака, рикошет — и голевое чутье не подвело Джеко. Уладивший конфликт с главным тренером босниец забил 30-й еврокубковый мяч за «Рому». До этой отметки в одной команде за всю историю итальянского футбола прежде добирались только три игрока — легенда «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро (46), а также миланцы Филиппо Индзаги (36) и Андрей Шевченко (33).
Из всех четвертьфинальных пар после первых матчей именно эта выглядела самой предсказуемой. Но точно не скучной, потому что проводящим дебютный сезон в еврокубках испанцам терять было нечего, а «МЮ» не собирался расслабляться. Тем более не забивавший в течение месяца Кавани вернул себе чувство гола. Отличившись в воскресной игре с «Тоттенхэмом», уругваец забил и в Лиге Европы. Это был 50-й мяч Матадора в еврокубках, где он неизменно поражает ворота на протяжении последних 11 сезонов.
Во многом благодаря такому дебюту борьбы как таковой не получилось, так что говорить стоит только о «красных дьяволах».
Неделю назад чешская команда произвела сильное впечатление на Микеля Артету, и главный тренер «Арсенала» признался, что в Праге лондонцев ждет настоящий бой. На него «канониры» вышли без Обамеянга, который попал в больницу, так как заразился малярией во время поездки в сборную на отборочные матчи Кубка Африки.
Вот только боя не получилась, а чешская еврокубковая сказка завершилась избиением хозяев. Есть ощущение, что гостей здорово разозлило решение ВАР отменить гол
За шесть неполных минут чехам пришлось трижды начать с центра поля, и было трудно поверить, что громит их команда, рискующая на будущий сезон остаться без еврокубков. В итоге «Арсенал» выдал лучшую серию с 1932 года и в четырех кряду гостевых матчах забил не менее трех раз. Два успеха пришлись на Лигу Европы, выигрыш которой может спасти для команды безобразный в целом сезон. «Славия» же прервала уникальную серию из 33 домашних матчей без единого поражения.
Кстати, как и в Лондоне, футболисты «Славии» не встали на колено в рамках предматчевой акции BLM. Чехи, включая их темнокожего форварда Олайинку, сделали
Другая восточноевропейская сказка завершилась в Вильярреале, и долгое время только удача позволяла хорватам сохранять свои ворота в неприкосновенности. Даже первый мяч в исполнении Пако Алькасера сначала отменили, засчитав его после просмотра эпизода ВАР. Интересно, что опытный форвард в этом сезоне забил в еврокубках больше, чем в ла лиге (шесть голов против пяти).
Ну, а Херард Морено хорош во всех турнирах. В этом календарном году у проводящего лучший сезон форварда уже 17 мячей. В четверг он обошел Холанна и Криштиану Роналду, а результативность лучше только у Левандовски (22), Мбаппе и Месси (по 19). Если же добавить шесть результативных передач, то в пяти лучших европейских лигах Морено показывает третий результат.
«Динамо», конечно, подсластило горькую пилюлю, когда забивший пять последних еврокубковых мячей своей команды Оршич отличился после классного паса Петковича пяткой, но «подводники» оказались для команды из Загреба слишком сильным соперником. Унаи Эмери, похоже, всерьез замахнулся на четвертый трофей Лиги Европы.
Испанец — рекордсмен по выходам в полуфинал второго по статусу еврокубка, куда он выходил уже шесть раз — с «Севильей» (трижды), «Валенсией», «Вильярреалом» и «Арсеналом». Как раз с уволившими его «канонирами» Эмери и сразится в полуфинале, который четыре раза становился для «подводников» непреодолимым барьером.
В полуфиналах 29 апреля и 6 мая сыграют «Манчестер Юнайтед» — «Рома» и «Вильярреал» — «Арсенал».
Андрей Кузичев