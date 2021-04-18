«МЮ», «Реал», «Барселона», «Ювентус» и еще 8 клубов за Суперлигу. «Бавария», «Боруссия» и «ПСЖ» отказались

По информации The New York Times, группа клубов уже достигла принципиального согласия по части нового турнира.

Как минимум 12 клубов либо получили статус членов-учредителей, либо выразили заинтересованность в присоединении к тем, кто планирует запустить Суперлигу.

Речь идет о шести топ-клубах АПЛ, трех из Ла Лиги и трех из Серии А: «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Реал Мадрид», «Барселона», «Атлетико», «Ювентус», «Милан», «Интер».

Инициативная группа пыталась убедить присоединиться другие топ-клубы, например, «Баварию» и «Боруссию» Дортмунд, но немецкие команды, как и ряд других, решили не отказываться от выстроенных структур и привычных континентальных соревнований.