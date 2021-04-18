«МЮ», «Реал», «Барселона», «Ювентус» и еще 8 клубов за Суперлигу. «Бавария», «Боруссия» и «ПСЖ» отказались
Названы клубы, планирующие создание европейской Суперлиги.
Названы клубы, планирующие создание европейской Суперлиги.
По информации The New York Times, группа клубов уже достигла принципиального согласия по части нового турнира.
Как минимум 12 клубов либо получили статус
Речь идет о шести
Инициативная группа пыталась убедить присоединиться другие
«Пари Сен-Жермен» также пригласили присоединиться к Суперлиге, но клуб пока отказывается. Президент «ПСЖ» Нассер