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18:31 (мск), источник: Sports.Ru

«МЮ», «Реал», «Барселона», «Ювентус» и еще 8 клубов за Суперлигу. «Бавария», «Боруссия» и «ПСЖ» отказались

Названы клубы, планирующие создание европейской Суперлиги.

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По информации The New York Times, группа клубов уже достигла принципиального согласия по части нового турнира.

Как минимум 12 клубов либо получили статус членов-учредителей, либо выразили заинтересованность в присоединении к тем, кто планирует запустить Суперлигу.

Речь идет о шести топ-клубах АПЛ, трех из Ла Лиги и трех из Серии А: «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Реал Мадрид», «Барселона», «Атлетико», «Ювентус», «Милан», «Интер».

Инициативная группа пыталась убедить присоединиться другие топ-клубы, например, «Баварию» и «Боруссию» Дортмунд, но немецкие команды, как и ряд других, решили не отказываться от выстроенных структур и привычных континентальных соревнований.

«Пари Сен-Жермен» также пригласили присоединиться к Суперлиге, но клуб пока отказывается. Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи входит в совет директоров УЕФА, а также возглавляет beIN Media Group, телекомпанию из Катара, которая заплатила УЕФА миллионы долларов за право транслировать игры Лиги чемпионов.

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