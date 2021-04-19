Источник: УЕФА в ближайшее время может приостановить розыгрыш Лиги чемпионов и Лиги Европы

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По данным источника, УЕФА примет окончательное решение уже в понедельник. На данный момент официального релиза от европейского футбольного союза нет.

Среди участников полуфиналов Лиги чемпионов в Суперлиге приняли решение участвовать «Челси», «Реал» и «Манчестер Сити», среди полуфиналистов Лиги Европы — «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал».

В ночь с 18 на 19 апреля стало известно о формировании Суперлиги, в которую вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Еще 8 команд-участниц будут объявлены позднее. Ожидается, что турнир начнется в августе 2021 года.