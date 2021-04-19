УЕФА одобрил реформу Лиги чемпионов
УЕФА одобрил реформу Лиги чемпионов, которая будет проведена в 2024 году, сообщает Deutsche Welle.
УЕФА одобрил реформу Лиги чемпионов, которая будет проведена в 2024 году, сообщает Deutsche Welle.
По информации источника, в новом формате турнира будут соревноваться 36 команд вместо 32, которые выступают сейчас. Элитные клубы, которые не смогут пройти квалификацию, получат новые места. Согласно реформе будет сформирована одна лига вместо разделения на группы. В раунд
Напомним, ранее 12 клубов объявили о создании Европейской Суперлиги. В число