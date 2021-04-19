«Реал», «Манчестер Сити» и «Челси» лишат полуфиналов Лиги чемпионов

Меллер заявил, что УЕФА лишит клубы участия в турнире 23 апреля. В этот день пройдет внеочередное заседание исполкома организации. По мнению члена исполкома, тогда же решится дальнейшая судьба проведения Лиги чемпионов в этом сезоне.

Решение УЕФА связано с созданием Суперлиги, о котором было объявлено ранее 19 апреля. Организаторами выступили 12 топ-клубов Европы, среди которых «Реал», «Манчестер Сити» и «Челси». УЕФА, а также Международная федерация футбола (ФИФА) выступили против инициативы, пообещав наложить санкции на команды.