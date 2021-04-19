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21:11 (мск), источник: Lenta.Ru

«Реал», «Манчестер Сити» и «Челси» лишат полуфиналов Лиги чемпионов

Мадридский «Реал», «Манчестер Сити» и лондонский «Челси» отстранят от участия в полуфиналах Лиги чемпионов сезона-2020/2021. Об этом DR заявил член исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Йеспер Меллер.

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Источник: AP 2020
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Меллер заявил, что УЕФА лишит клубы участия в турнире 23 апреля. В этот день пройдет внеочередное заседание исполкома организации. По мнению члена исполкома, тогда же решится дальнейшая судьба проведения Лиги чемпионов в этом сезоне.

Решение УЕФА связано с созданием Суперлиги, о котором было объявлено ранее 19 апреля. Организаторами выступили 12 топ-клубов Европы, среди которых «Реал», «Манчестер Сити» и «Челси». УЕФА, а также Международная федерация футбола (ФИФА) выступили против инициативы, пообещав наложить санкции на команды.

Полуфинальные матчи Лиги чемпионов между «Реалом» и «Челси», а также ПСЖ и «Ман Сити» должны пройти 27 апреля и 4 мая. Финал турнира должен состояться 29 мая в Стамбуле.

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