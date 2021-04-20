СМИ: УЕФА не исключит участников Суперлиги из полуфиналов еврокубков

Полуфинальные матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы запланированы на следующей неделе. Из восьми оставшихся участников еврокубковых матчей пять клубов входят в число основателей Суперлиги. В полуфиналах Лиги чемпионов встретятся «Реал» и «Челси» и «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Сити». В ½ финала Лиги Европы «Вильярреал» сыграет с «Арсеналом», «Манчестер Юнайтед» — с «Ромой».

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В ночь на понедельник 12 клубов — «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Манчестер Сити», «Ливерпуль» (все — Англия), «Реал» (Мадрид), «Барселона», «Атлетико» (все — Испания), «Интер», «Милан» и «Ювентус» (все — Италия) — объявили о создании нового европейского турнира — Суперлиги. УЕФА в понедельник объявил, что не будет допускать до чемпионатов Европы и мира игроков, выступающих в Суперлиге. Кроме того, УЕФА хочет отстранить клубы-участники Суперлиги от своих турниров.

Во вторник глава УЕФА Александер Чеферин призвал клубы, которые решили создать Суперлигу, изменить свое решение.