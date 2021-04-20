СМИ: УЕФА не исключит участников Суперлиги из полуфиналов еврокубков

Полуфинальные матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы запланированы на следующей неделе. Из восьми оставшихся участников еврокубковых матчей пять клубов входят в число основателей Суперлиги. В полуфиналах Лиги чемпионов встретятся «Реал» и «Челси» и «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Сити». В ½ финала Лиги Европы «Вильярреал» сыграет с «Арсеналом», «Манчестер Юнайтед» — с «Ромой».
В ночь на понедельник 12 клубов — «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Манчестер Сити», «Ливерпуль» (все — Англия), «Реал» (Мадрид), «Барселона», «Атлетико» (все — Испания), «Интер», «Милан» и «Ювентус» (все — Италия) — объявили о создании нового европейского турнира — Суперлиги. УЕФА в понедельник объявил, что не будет допускать до чемпионатов Европы и мира игроков, выступающих в Суперлиге. Кроме того, УЕФА хочет отстранить клубы-участники Суперлиги от своих турниров.
Во вторник глава УЕФА Александер Чеферин призвал клубы, которые решили создать Суперлигу, изменить свое решение.
Ранее член исполкома УЕФА Йеспер Меллер заявил, что ожидает, что мадридский «Реал», английские «Манчестер Сити» и «Челси» в пятницу будут исключены из нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов на внеочередном заседании.