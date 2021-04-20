УЕФА ведёт переговоры об увеличении бюджета Лиги чемпионов до € 7 млрд

По информации источника, организация хочет увеличить стартовый бюджет турнира с € 4,5 млрд до € 7 млрд. УЕФА планирует пригласить в турнир европейские команды, которые отказались от участия в Суперлиге. Проект обсуждается уже несколько недель. Сообщается, что проект направлен на усиление позиций Лиги чемпионов с дополнительным доходом для клубов.