Федун рассказал, как ФИФА и УЕФА могут быстро раздавить Суперлигу: «Жду, что проект лопнет через некоторое время»

Суперлига — планируемое ежегодное соревнование, в котором будет участвовать определенная группа европейских клубов вместо Лиги чемпионов. Участие в новом турнире подтвердили «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал», «Барселона», «Реал», «Атлетико», «Ювентус», «Милан» и «Интер».

«Победила жадность, как всегда. Богатые клубы хотят быть еще богаче. Есть клубы-миллиардеры, эти клубы, и в первую очередь итальянцы это дело лоббируют, договорились с американцами, которые сказали создать закрытую лигу, как НХЛ или НБА, которая сама по себе генерирует большой денежный поток, в нем живет, и будет жить еще лучше.

12 клубов объявили, что выйдут, но, на мой взгляд, это больше похоже на блеф. ФИФА и УЕФА имеют все возможности их быстро раздавить. Если они этими возможностями не воспользуются, тогда получается, что они с ними в сговоре. Кому принадлежат права на футбол? ФИФА. Вы можете играть во что угодно, но футбол не ваш, вы будете судиться, конечно, с ними за эти права, но права принадлежат им. Все игроки подписывают соглашения по правилам перехода УЕФА и ФИФА. Запрет на участие в сборной может серьезно ударить. Если ФИФА и УЕФА реально не согласны с этой позицией, они могут сказать, что все те рекламодатели, без которых этот проект не стоит ничего, которые будут предлагать эти бренды для рекламирования этой Суперлигой, будут подвергаться бойкоту со стороны всех остальных любителей футбола. Вот если это будет объявлено, проект моментально закроется. Если рекламодатели поймут, что, условно говоря, полтора миллиарда зрителей, которые болеют за локальные команды, и которые этот бойкот поддержат, никогда не будут вкладывать деньги в этот проект, и тогда JP Morgan [американский финансовый холдинг, который будет финансировать Суперлигу] просто спишет эти 3,5 млрд на убытки.

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Насколько я понимаю, существуют амбиции между нынешним руководством УЕФА и итальянскими футбольными руководителями, которые имеют сложные отношения друг с другом, а с другой стороны попытки выбить больше денег. УЕФА и так, на мой взгляд, пошла неправильным путем, предложив через несколько лет увеличить квоты для ведущих топ-клубов до шести, распределить деньги в их пользу, увеличить количество матчей, играть по швейцарской системе. Но им этого мало.

Если ФИФА и УЕФА захотят придавить этот проект, они его придавят. Если не придавят, значит они не хотят. Самый главный шаг должен быть — исключение из чемпионатов. Пусть эти 12 клубов играют между собой. Исключение из английского чемпионата для «Челси» перевесит все остальные. Они 300 млн получают оттуда и будут получать 350 с этой лиги, имея массу головной боли.