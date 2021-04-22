Баста: Никого не жаль — ни УЕФА, ни Суперлигу. Мне наплевать на торгашей, которые бьются за свои деньги

«Честно говоря, мне наплевать на торгашей, которые бьются за свои деньги. К спорту Суперлига отношения не имеет. Никого не жаль — ни УЕФА, который делает бабки, реализуя страсть болельщиков, ни новая лига, которая собиралась делать еще больше бабок. Как нефть против газа — кого выбрать? Никого!



Футбол с большими деньгами потерял прежний молодецкий задор. Надо разрешать всем на стадионе все! При этом понижать гонорары спортсменам, понижать стоимость билетов. Ничего страшного с ними не случится. Такая обстановка сейчас. Надо спустить паруса. В музыке ведь то же самое. Все понимаем, что надо повернуться в сторону зрителей и болельщиков», — цитирует Басту «Советский спорт».