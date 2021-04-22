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12:43 (мск), источник: Sport24

Баста: Никого не жаль — ни УЕФА, ни Суперлигу. Мне наплевать на торгашей, которые бьются за свои деньги

Рэпер Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста, высказался относительно Суперлиги Европы.

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«Честно говоря, мне наплевать на торгашей, которые бьются за свои деньги. К спорту Суперлига отношения не имеет. Никого не жаль — ни УЕФА, который делает бабки, реализуя страсть болельщиков, ни новая лига, которая собиралась делать еще больше бабок. Как нефть против газа — кого выбрать? Никого!

Футбол с большими деньгами потерял прежний молодецкий задор. Надо разрешать всем на стадионе все! При этом понижать гонорары спортсменам, понижать стоимость билетов. Ничего страшного с ними не случится. Такая обстановка сейчас. Надо спустить паруса. В музыке ведь то же самое. Все понимаем, что надо повернуться в сторону зрителей и болельщиков», — цитирует Басту «Советский спорт».

Напомним, 18 апреля европейские топ-клубы объявили о создании отдельного турнира, что вызвало резкую критику у болельщиков, игроков, тренеров, ФИФА, УЕФА и других футбольных организаций. Накануне от участия в Суперлиге отказались «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Арсенал», «Челси» и «Тоттенхэм». Затем к ним присоединились «Атлетико», «Интер» и «Милан». «Ювентус», «Реал» и «Барселона» пока не объявляли о своем выходе из проекта.

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