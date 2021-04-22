Баста: Никого не жаль — ни УЕФА, ни Суперлигу. Мне наплевать на торгашей, которые бьются за свои деньги
Рэпер Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста, высказался относительно Суперлиги Европы.
Рэпер Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста, высказался относительно Суперлиги Европы.
«Честно говоря, мне наплевать на торгашей, которые бьются за свои деньги. К спорту Суперлига отношения не имеет. Никого не жаль — ни УЕФА, который делает бабки, реализуя страсть болельщиков, ни новая лига, которая собиралась делать еще больше бабок. Как нефть против газа — кого выбрать? Никого!
Футбол с большими деньгами потерял прежний молодецкий задор. Надо разрешать всем на стадионе все! При этом понижать гонорары спортсменам, понижать стоимость билетов. Ничего страшного с ними не случится. Такая обстановка сейчас. Надо спустить паруса. В музыке ведь то же самое. Все понимаем, что надо повернуться в сторону зрителей и болельщиков», — цитирует Басту «Советский спорт».
Напомним, 18 апреля европейские