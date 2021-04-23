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10:07 (мск), источник: Lenta.Ru

В УЕФА оценили шансы на исключение «Реала» из ЛЧ

Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин оценил шансы на исключение мадридского «Реала» из розыгрыша Лиги чемпионов. Его слова приводит Sky Sports.

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Источник: Reuters
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Чеферин заявил, что данная санкция маловероятна, несмотря на то, что мадридский клуб официально не отказывался от проекта европейской Суперлиги. 27 апреля «сливочные» должны сыграть с «Челси» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов.

«Вероятность того, что этот матч не состоится, крайне мала», — заявил чиновник.

«Челси», а также еще пять клубов из Английской премьер-лиги (АПЛ) уже отказались от участия в Суперлиге. Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес заявил, что проект лишь приостановлен. Еще один клуб из числа основателей «Барселона» на своем сайте также поддержала идею нового турнира.

Первоначально в качестве участников Суперлиги было представлено 12 топ-клубов Европы. Планировалось, что матчи нового турнира будут проводится в середине недели, чтобы не нарушать календарь национальных чемпионатов. Инициатива встретила сопротивление со стороны европейских лиг и УЕФА. Клубам-основателям Суперлиги пригрозили санкциями, что привело к решению приостановить проект.

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