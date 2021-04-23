В УЕФА оценили шансы на исключение «Реала» из ЛЧ

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Чеферин заявил, что данная санкция маловероятна, несмотря на то, что мадридский клуб официально не отказывался от проекта европейской Суперлиги. 27 апреля «сливочные» должны сыграть с «Челси» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов.

«Вероятность того, что этот матч не состоится, крайне мала», — заявил чиновник.

«Челси», а также еще пять клубов из Английской премьер-лиги (АПЛ) уже отказались от участия в Суперлиге. Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес заявил, что проект лишь приостановлен. Еще один клуб из числа основателей «Барселона» на своем сайте также поддержала идею нового турнира.

Первоначально в качестве участников Суперлиги было представлено 12 топ-клубов Европы. Планировалось, что матчи нового турнира будут проводится в середине недели, чтобы не нарушать календарь национальных чемпионатов. Инициатива встретила сопротивление со стороны европейских лиг и УЕФА. Клубам-основателям Суперлиги пригрозили санкциями, что привело к решению приостановить проект.