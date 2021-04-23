В УЕФА оценили шансы на исключение «Реала» из ЛЧ
Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин оценил шансы на исключение мадридского «Реала» из розыгрыша Лиги чемпионов. Его слова приводит Sky Sports.
Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин оценил шансы на исключение мадридского «Реала» из розыгрыша Лиги чемпионов. Его слова приводит Sky Sports.
Чеферин заявил, что данная санкция маловероятна, несмотря на то, что мадридский клуб официально не отказывался от проекта европейской Суперлиги. 27 апреля «сливочные» должны сыграть с «Челси» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов.
«Вероятность того, что этот матч не состоится, крайне мала», — заявил чиновник.
«Челси», а также еще пять клубов из Английской
Первоначально в качестве участников Суперлиги было представлено 12